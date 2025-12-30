Бюджетният дефицит леко се сви в края на годината: Актуални данни

Бюджетният дефицит по консолидираната фискална програма (КФП) възлиза на 6,181 млрд. лева, което се равнява на 2,8 на сто от прогнозния брутен вътрешен продукт (БВП), съобщиха от Министерството на финансите. Отрицателното бюджетно салдо на касова основа се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 4,211 млрд. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 1,97 млрд. лева. Дефицитът леко се свива, след като през октомври достигаше 6,59 млрд. лева или 2,98 на сто от БВП.

Размерът на фискалния резерв към 30.11.2025 г. е 20 603,1 млн. лв., в т. ч. 16 409,3 млн. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 4 193,8 млн. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

Консолидирана фискална програма (КФП)

Приходите, помощите и даренията по КФП към ноември 2025 г. са в размер на 75 413,0 млн. лв. или 83,5 % от годишните разчети. Постъпленията нарастват с 15,6 % (10 182,9 млн. лв.) спрямо същия период на 2024 година, което е най-високият номинален ръст на приходите за последните няколко години. Сравнени със същия период на 2024 г. данъчно-осигурителните приходи нарастват номинално с 15,0 % (8 000,3 млн. лв.), неданъчните приходи нарастват с 21,7 % (1 935,7 млн. лв.), а постъпленията в частта на помощите и даренията са повече с 246,9 млн. лева.

Данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) са в размер на 61 391,6 млн. лв., което представлява 86,7 % от разчетените за годината. Постъпленията от данъци и осигурителни вноски формират 81,4 % от общите постъпления по КФП за периода.

Неданъчните приходи са в размер на 10 853,2 млн. лв., което представлява 90,5 % от годишните разчети. Тези приходи се формират основно от приходи от държавни, общински и съдебни такси, приходи и доходи от собственост, приходи от концесии, приходи от продажба на квоти за емисии на парникови газове и други.

Приходите от помощи и дарения са в размер на 3 168,2 млн. лева.

Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към ноември 2025 г. възлизат на 81 594,9 млн. лв., което е 84,4 % от годишните разчети. За сравнение, разходите по КФП към месец ноември на 2024 г. бяха в размер на 68 924,2 млн. лв., като следва да бъде взето предвид, че през месец февруари 2024 г. има отчетена трансакция по възстановяване на разходи от сметка за чужди средства на Министерството на регионалното развитие и благоустройството обратно към бюджета на министерството в размер на 1 200,0 млн. лв. При елиминирането на тази трансакция, с оглед съпоставимост, разходите към края на ноември 2025 г. нарастват с 11 470,7 млн. лв. (16,4 %). Нарастване на разходите има основно в частта на социалните плащания, вкл. разходите за пенсии, както и при капиталовите разходи, разходите за персонал и други. Значителен е и ръста на разходите по сметките за средства от ЕС, основно инвестиции по Механизма за възстановяване и устойчивост.

Нелихвените разходи са в размер на 78 314,1 млн. лв., което представлява 84,5 % от годишния разчет и ръст (на съпоставима база) от 10 571,7 млн. лв. (15,6 %) спрямо отчетените към ноември 2024 г. Текущите нелихвени разходи са в размер на 69 504,4 млн. лв. Капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 8 756,4 млн. лв. Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер на 53,3 млн. лв. Лихвените плащания са в размер на 1 411,7 млн. лв. (87,0 % от планираните за годината и ръст от 434,2 млн. лв. спрямо същия период на 2024 г., което е в съответствие с календара по обслужването на държавния дълг), посочват от Министерството на финансите.