Тежки провинения на войници от парашутен полк в Германия, Писториус с остро изявление

Сексуални посегателства, десен екстремизъм, употреба на наркотици: Германските въоръжени сили и прокуратурата разследват 55 войници от 26-ти парашутен полк, съобщи сп. "Шпигел". Министърът на отбраната на Германия Борис Писториус реагира остро на информацията за тези деяния в Бундесвера, съобщи ДПА.

"Огласените случаи на десен екстремизъм, сексуални посегателства и употреба на наркотици в Цвайбрюкен са ужасяващи", заяви министърът. Той добави, че тези гежки провинения са в рязък контраст с основните ценности на германските въоръжени сили.

След разследвания в 26-ти парашутен полк в Цвайбрюкен, провинция Райнланд-Пфалц, Бундесверът обяви уволнението на няколко войници. Прокуратурата разследва общо 19 военни.

Писториус изрази недоволство от първоначалната реакция на военното ръководство на място на огласените случаи. Въпреки че разследването е започнало незабавно и случаят се разследва щателно с някои първоначални сериозни последици, "неприемливото е, че неправомерното поведение очевидно не беше незабавно разпознато като такова и следователно не беше преследвано с необходимата строгост. Това трябва да бъде предотвратено", каза Писториус пред германската медия, цитирана от БТА.

Министърът изрази благодарност на инспектора на армията, генерал-лейтенант Кристиан Фройдинг, за незабавното предприемане на мерки за предотвратяване на продължаването на това неправомерно поведение.

"Моят приоритет сега е, първо, всеки отделен инцидент да бъде напълно разследван; второ, ако бъдат потвърдени допълнителни твърдения, случаите да бъдат преследвани с цялата строгост на закона", каза Писториус. "Трето, доверието във военното ръководство на място трябва да бъде възстановено."

