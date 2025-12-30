Войната в Украйна:

Борисов говори за портфейла на България: Парите вече не изтичат (ВИДЕО)

30 декември 2025, 15:22 часа 500 прочитания 0 коментара
В новото си видео в социалната мрежа лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заговори за портфейла на България и отчете, че за тази година е набъбнал над 10 млрд. лв. "Парите вече не изтичат - а влизат в хазната. Постигнахме рекордна събираемост през 2025 г. след удар по контрабандата и сивия сектор, при това - само за 11 месеца", коментира Борисов.

По думите му това означава повече пари за пенсии, заплати и инвестиции, а не за схеми и чадъри.

Силен икономически ръст, отчете и премиерът

България приключва 2025 г. с БВП от 113 млрд. евро, с ръст от над 3% на икономиката - в топ 5 на държавите на ЕС, обяви министър-председателят в оставка Росен Желязков по време на последното за годината правителствено заседание. "Отдавна не сме най-бедната страна по паритет на покупателната способност, изпреварвайки Гърция, Румъния, Унгария, Словакия и Литва. Изпълнихме ангажиментите си. Безработицата намалява с 0.6%", изтъкна той.

"Инфлацията е около 3,6%, но това не е свързано с въвеждането на еврото, а с повишената покупателна способобност и заради 4% изсветляване на икономиката. Над 1 млрд. е събираемостта в ТОЛ системата, дължим на превозвачите повишение на конкурентноспособността", обобщи той. По думите му правителството се е държало и е работило като програмно, макар че е изглеждало политическо. То имало няколко цели - финансова стабилизация и възстановяване на плащанията по ПВУ, повишаване на конкурентноспособността на икономиката и влизане в еврозоната. ОЩЕ: Желязков отчете силен икономически ръст и сложи България в челната петица на ЕС

Деница Китанова
