Почина най-дебелият човек в света, тежал 600 кг (ВИДЕО)

Най-дебелият човек в света е починал, съобщават световните медии. Той беше мексиканец, а името му беше Хуан Педро Франко. Хуан загуби живота си на 41-годишна възраст, в родната си страна в резултат на здравословен проблем. По-конкретно - отишъл си е от бъбречна инфекция, която е усложнила състоянието му и в крайна сметка му е коствала живота.

Лекарят, който го лекуваше през последните години - Хосе Антонио Кастанеда, обяви смъртта му в изявление. "През последните дни състоянието му се влоши поради бъбречна инфекция, която доведе до системни усложнения, които причиниха смъртта му, докато беше хоспитализиран."

Франко постави рекорд на Гинес през 2017 г. за най-тежкия човек в света по това време, с тегло от почти 300 килограма.

Впечатляващо отслабване след Гинес

Хуан Педро тежи около 595 килограма и през 2017 г. се доверява на д-р Кастанеда, който го подлага на средиземноморска диета, базирана на зеленчуци и плодове, и след това извършва две операции: една ръкавна гастректомия и стомашен байпас.

След тези интервенции Хуан Педро успява да свали половината от теглото си. През 2020 г. той дори успяwa да преодолее COVID-19.

След смъртта на Франко лекарят обясни, че това е бил "сложен и предизвикателен" медицински процес, но той е направил затлъстяването видимо като заболяване, "което изисква съпричастност, наука и координирана работа, отвъд стигмата, която все още го обгражда". И той похвали своя пациент: "Благодарение на неговата упоритост, издръжливост и честност да сподели живота си, което породи съпричастност у много хора и мотивира други да се изправят пред собствените си предизвикателства, свързани със здравето.", пише "Marca".