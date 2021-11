История на игрите със стъклени топчета

Въпреки, че няколко поколения са израснали с игра на топчета, никой не знае откъде са произлезли. Историците разказват за малки заоблени камъчета или топчета от естествена глина, с които играели още пещерните хора. Намирани са топчета в пепелта на Помпей и в гробниците на древните египтяни, съществуват игри, познати при различни индиански племена, така че е невъзможно да се определи точен произход. Най-ранните примери са просто камъни, полирани гладко от течаща вода, но от векове занаятчиите ги правели ръчно от глина, камък или стъкло.

През 1815 г. в Англия е публикувана първата книга за игри с топчета. Според книгата, по това време те са изработвани от порцелан, глина, стъкло и дори истински мрамор. За справка: думата marble (английски език) е омоним и има две значения – мрамор и стъклено топче. Не е правилно названието „мрамори“, което е най-често с произход Google преводач.

През 1950 г. настъпват няколко иновации в производството на стъклени топчета. В Япония топчето „котешко око“ е създадено чрез инжектиране във вътрешността на топчето на цветно стъкло. Тогава в САЩ хората разбират, че ако се изпекат топчетата, преди да се охладят, ще получите напукан ефект.

Може би най-значимото събитие в историята на стъклените топчета е през 1960 г., когато Нийл Армстронг описва Земята, гледайки я от илюминатора на своя кораб като „голямо синьо топче“.

Стъклените топчета бяха много популярни в началото на 20-ти век. След кратко затишие играта се радва на възраждане през 70-те години и продължава да се играе и днес.

Ако познавате играта, вероятно имате множество имена за различните видове/модели топчета, както и правила. Топчетата обикновено са кръщавани въз основа на това, на което приличат, на това, за което се използват или на използваният материал. Например, стрелец, топуз, трилистник, америакнчета, сирийчета, кубинчета, бирички, гуди, масльонки, варани и много др.

Може би си мислите, че знаете как да играете на топчета, но всъщност едва ли. Това е така, защото няма нито една игра, наречена "топчета". Има стотици игри, които могат да се играят с топчета, но най-разпространената, използвана за съвременните турнири е известна като "Рингърс".

Рингърс се играе на Националният турнир за топчета, който се провежда в продължение на четири дни през юни от 1922 г. в Уайлдууд, Ню Джърси с победители в двата отбора, за момчета и момичета от 1948 г. Всички играчи са на възраст между 7 и 15 години и се конкурират за стипендии, награди и разбира се, слава. Рингърс също е предпочитаната игра за британския и световния шампионат, който се провежда в западен Съсекс от 1932 година насам. Участват отбори от Германия, Америка, Япония и Чехия. Разбира се рингърс не е единствената игра, която се играе в организираните турнири. През 2011 г. в Тенеси беше мястото на 29-ото Годишно първенство по Роли Хол. Rolley Hole е подобна на крокет игра и е особено популярна в Кентъки, Тенеси и Грузия. В Европа световното първенство по топчета се провежда ежегодно в Прага от 2005 г., където играта много наподобява голф.

Колекционирането на топчета е много популярно хоби. Но преди да започнете да наддавате в ebay, има няколко неща, които трябва да знаете.

Има различни видове топчета, но тези, които носят най-висок доход са ръчно изработените. Те са по-търсени, защото са много редки, но особено красивите машинно изработени екземпляри държат също добра цена. Разликата между двете е наличието на понтил, малко грубо място, което остава, когато ръчно изработеното топче се отстранява от стъклената пръчка в последните си производствени етапи. Размерът, производителят и състоянието са важни, но основното нещо, което един колекционер търси, е красотата на дизайна. Някои ретро топчета ще светят под черна светлина, защото съдържат малко количество уран. Напълно безопасни са, тъй като уранът е обвит в стъкло. Скоро на търг в Morning's Auction House в Денвър, Англия е продадено стъклено топче за $ 13,200. То е било част от колекцията на Пол Бауман, човекът, който написал книга за колекционери на стъклени топчета през 1969 г.

House of Marbles са производители на световно известна гама от стъклени топчета, настолни игри, класически играчки, пъзели и декоративни аксесоари за дома и градината. Компанията проектира, произвежда и продава от 1973 г., когато нейният основател започва да прави настолни игри в собствената си работилница, които продава на местните занаятчийски панаири. В момента House of Marbles е един от водещите доставчици на традиционни игри в Обединеното кралство и има клиенти в цял ​​свят. Teign Valley Glass се помещава в сграда от 18-ти век и преди да започне да функционира като отделно предприятие започва със специално ръчно изработени стъклени топчета за House of Marbles. Целта е да се възпроизведат специализирани техники на викторианските майстори на стъкло. Първите майстори стъклари донесли поколения умения и опит от някои от водещите британски стъкларски къщи като Whitefriars, Stuart Crystal, Galway и Cumbria Crystal. В момента асортиментът е изключително голям и се предлага в галерии и магазини по целия свят. В работещата стъкларска фабрика в момента може да се видят различни, интересни писти и инсталации със стъклени топчета, както и музей на стъклото.

Официален представител на House of Marbles за България е ВМД ОФИС КОНСУЛТ ООД, които можете да откриете и като Дървени играчки – книжарници Елфите.