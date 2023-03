Учени секвенираха генома на Бетховен, но не откриха причината за загубата на слуха

През 1802 г. 32-годишният Бетовен пише писмо до братята си (т.нар. Хайлигенщатско завещание), в което се оплаква от глухота, която го кара да „живее като изгнаник“ и да мисли за смъртта. Въпреки това композиторът продължава да работи и твори още 25 години – само „добродетел и изкуство“ го предпазват от самоубийство.

Писмото е пазено в тайно отделение в бюрото на музиканта и е открито на 27 март 1827 г., ден след смъртта на Бетховен. Оказва се, че на лекаря Йохан Адам Шмит е било поверено да направи публично достояние информацията за прогресивната загуба на слуха („светът да може да се помири с мен след смъртта“) и да изучава болестта.

В допълнение към двустранната, невродена, прогресивна и предимно невросензорна загуба на слуха, пианистът страда от стомашно-чревни проблеми, колики, диария и чернодробно заболяване, включително пристъпи на жълтеница. Аутопсията разкрива, че има цироза на черния дроб, панкреатит и увеличен далак.

Изследователите не могат да стигнат до единно мнение по въпроса какво точно е убило композитора на 56-годишна възраст и дали чернодробното му заболяване е резултат от алкохолизъм. Някои съвременници настоявали, че Бетовен пиел умерено. Но близък негов приятел твърдял, че около 1825 – 1826 г. музикантът изпивал поне литър вино на вечеря всеки ден.

„Бетховен надживява д-р Шмид с 18 години, но оттогава медицинските биографи наистина се опитват да определят най-вероятните причини за различните здравословни оплаквания на Бетовен. Изследванията се основават главно на документални източници, включително писма на Бетовен, дневници, както и разкази на съвременници, лекарски бележки, доклади от аутопсията и описания на костен материал след ексхумации през 1863 и 1888 г. [...] Решихме да анализираме генома на композитора, за да изясним възможните генетични и инфекциозни причини за неговите заболявания. Ограничихме изследването до три групи соматични заболявания, които доминират в медицинската биографична литература“, обясняват авторите на новата работа.

