Емблемата на Пирин Николина Чакърдъкова: Влюбена съм в България! (ВИДЕО)

Впечатляващ концерт-спектакъл ще стопли душите на публиката на 7 февруари (събота) в зала "Арена 8888". Сцената ще стане дом на най-личния и емоционален спектакъл в кариерата на Николина Чакърдъкова, подготвян "като за последно", с внимание към всеки детайл и с послание, което достига до всички поколения. Публиката ще стане свидетел на мащабно сценично представление, в което българската музика оживява чрез звук, светлина, танц, спомени и емоция.

"Една от целите на нашите спектакли е да бъдат обединител. Да даваме едно самочувствие, една вяра, една увереност на всички наши сънародници, които идват на тези концерти. Защото във времето, в което живеем, за съжаление сме пак разделени, поради една или друга причина. А там ставаме едно цяло", сподели Николина Чакърдъкова в предаването "Студио Actualno".

Източник: PR

Три оркестъра - симфоничен, духов и фолклорен, ще създадат богата и многопластова музикална картина, а в спектакъла ще се включат 40 фолклорни танцьора от ансамбъла на Чакърдъкова, заедно с гост-таньори. Заедно с тях ще видим и 30 балерини, които ще вплетат класическия танц във фолклорната ни музика. Визуална презентация ще допълни сценичното преживяване, проследявайки личната и артистична история на певицата.

За да може да бъде близо до всички от публиката, емблемата на българската народна музика ще изпълни песните си на пет различни сцени, които ще разкрият разнообразни музикални пространства.

Източник: PR

Специално създадените за концерта костюми, вдъхновени от автентични български носии и интерпретирани с модерен дизайн, ще придадат завършен и съвременен облик на спектакъла.

"В душата ми винаги е било българското. Аз съм влюбена в България. И където и да отида се връщам по най-бързия начин. Дори мога да кажа, че много често отказвам концерти в чужбина - по-добре ми е тук.", разказа още певицата.

Какво още можем да очакваме от концерта - вижте в интервюто.