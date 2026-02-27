От GR!NGOD до любимият на публиката Лазар: Гринго-Богдан Григоров между сцената и екрана (ВИДЕО)

Стремих се към това да го разбера като човек, да се сприятеля с него едва ли не. За да мога да вляза в обувките му, да усетя как този човек мисли, как чувства и да се превъплътя максимално в него.

Това разказа актьорът Гринго-Богдан Григоров в предаването "Студио Actualno" за ролята си на Лазар в сериала "Мамник" по едноименния роман на Васил Попов.

Ролята на Лазар е първата голяма телевизионна роля, в която виждаме актьорът Гринго-Богдан Григоров и той бързо спечели сърцата на публиката с образа си.

"Може би единствената забележка, която бих си дал занапред е "По-смело". Ако имам някаква идея - да я доразвия, да я предложа на режисьора и да кажа, че ми се струва, че така ще се справя по-добре. Разбира се, доволен съм от себе си, но мисля, че можеше да е една идея по-смело", сподели актьорът.

Още първият епизод на сериала по БНТ 1 привлече 340 000 зрители в най-гледания момент от излъчването му. Според официалните пийпълметрични данни, аудиторният дял в най-гледаното телевизионно време на продукцията сред активната възрастова група 25–54 години е 15,8%.

След официалното излъчване на първите епизоди, сериалът предизвика полемика сред аудиторията, но от екипа споделиха, че това не ги притеснява и обсъждането на продукцията потвърждава, че тя вълнува хората.

Криминалната мистерия, продуцирана от БНТ, Фалкънуинг Студио и Глобал Филмс, разказва за борбата между човека и древно зло, оживяло от легендите. Сериалът „Мамник“ е съчетание от криминален сюжет и елементи на трилър, преплетени с красива любовна история. Жителите на село Вракола се изправят срещу загадъчни явления и се сблъскват с потулени тайни, забравени легенди и чудовището от българския фолклор Мамник – крилата демонична птица, за която се вярва, че носи смърт и проклятие.

Повече от зад кулисите на сериала и за образа на Лазар - вижте в интервюто.