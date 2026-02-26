Каква е общата игра на Борисов, Радев и Пеевски: Говори Евгений Кънев (ВИДЕО)

Каква е общата игра на Бойко Борисов, Румен Радев и Делян Пеевски и има ли такава? На този въпрос в предаването Студио Actualno отговори икономическият и политически анализатор Евгений Кънев: “Битката в България, в нашия естаблишмънт от 1944 г. насам, е бил винаги не толкова срещу Москва, защото никой не смее да скача срещу тях, а кой да представлява Москва. Това е голямата битка и всъщност по линиите, където няма засичане на руски интереси, наистина има някаква битка кой да представлява Москва от една страна от Борисов и Пеевски, с техните услуги, знаете, към “Турски поток“, можем да изброяваме много. И Радев с “Боташ“.

Въпросът е, че там, където има пресичане на руски интереси, те много добре се колаборират. Нали точно в енергетиката, която споменахме примерно, г-н Малинов (Владимир, служебен министър на енергетиката и изпълнителен директор на “Булгартрансгаз“, бел. ред.) е еднакво добър и за двете страни.

“Боташ“, както знаем, толкова го атакуват вече, преди не го атакуваха, отскоро почнаха да го атакуват Борисов и Пеевски.

Но прокуратурата, която е тяхна, нищо не прави по въпроса. Защо? Изровиха какво ли не, за някакви детски градини там, някаква поръчка, варненският кмет лежа шест месеца в затвора, а тук защо никой не атакува хората, подписали “Боташ“?

Какво стана с онзи т. нар. енергиен министър? Какво стана с Деница Златева – хората, които са участвали пряко? Радев? Никой нищо не казва. Ето, виждате каква колаборация.“

Евгений Кънев даде за пример и гласуванията в СЕМ, когато е ставало дума за руската пропаганда в БНР, извършвана от Петър Волгин и в други предавания на БНТ. Гласовете, каза Кънев, винаги са вървяли заедно – тези на президента, с тези от квотата на ГЕРБ. И още:

Прехвърляне на властта

“Мога да дам много други примери. И в армията, с назначенията на генералите, са координирани усилията. Заместник-прокурорът на Сарафов, която стана избрана от Радев правосъден министър – Павлова (Мария, правосъден министър в служебните правителства на Огнян Герджиков и Димитър Главчев, бел. ред.).

Много неща има, които човек ако започне да ги рови, ще разбере колко добре се координират двете партии така да се каже. Двете страни по защитата на руските интереси в България.

За мен, аз така поне ги виждам нещата, всъщност става един постепенен преход от прехвърляне на част от властта от Борисов и Пеевски към Радев, за да може да бъдат защитени интересите на Борисов и Пеевски. Защото самият Борисов го е казал, не аз го казвам, че има много по-голямо доверие на Радев, отколкото на “Промяната“.“

Евгений Кънев обясни и защо швейцарското дружество "Литаско" – дъщерно на руската "Лукойл" и основен акционер в "Лукойл Нефтохим Бургас", дава България на арбитражен съд.

Още – във видеоматериала.