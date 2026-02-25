Как еврото отваря врати към инвестициите: Обяснява доц. Маню Моравенов (ВИДЕО)

Еврозоната се отразява положително на инвестициите и това е очаквано, защото най-малко пада валутният риск. Влизаме в полезрението на много широк кръг от инвеститори. Само това даде веднага ефект на българския капиталов пазар.

Това заяви в предаването “Студио Actualno” доц. д-р Маню Моравенов, изпълнителен директор на Българската фондова борса (БФБ), коментирайки развитието на капиталовия пазар у нас в контекста на влизането на страната в еврозоната.

По думите му има съществен ръст - двойно увеличение на оборота и ръст на сделките. Със сигурност еврозоната не е панацея, тя дава начален тласък. Всичко това от гледна точка на инвестициите е плюс за нашата държава. Въпросът е като възможност какво ще видят: дали ще има достатъчно продукти и услуги, в които да инвестират. На този етап за нашия пазар говорим предимно за местни инвеститори, а по-големите инвеститори отвън тепърва се очаква да се появата. Много е важно да има и интересни възможности и инвестиционни инструменти, подчерта доц. Моравенов.

Според него инвестициите могат да се насочат и към нови производства, а за страната ни е важно да си изиграе правилно картите в момента. Изпълнителният директор на Фондовата ни борса е категоричен, че активизирането на парите на гражданите често е свързано с пенсионните фондове. Тогава самите фондове ще имат възможност за инвестиции на капиталовите пазари.

