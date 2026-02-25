Лайфстайл:

Как еврото отваря врати към инвестициите: Обяснява доц. Маню Моравенов (ВИДЕО)

25 февруари 2026, 18:30 часа 276 прочитания 0 коментара

Еврозоната се отразява положително на инвестициите и това е очаквано, защото най-малко пада валутният риск. Влизаме в полезрението на много широк кръг от инвеститори. Само това даде веднага ефект на българския капиталов пазар.

Това заяви в предаването “Студио Actualno” доц. д-р Маню Моравенов, изпълнителен директор на Българската фондова борса (БФБ), коментирайки развитието на капиталовия пазар у нас в контекста на влизането на страната в еврозоната.

По думите му има съществен ръст - двойно увеличение на оборота и ръст на сделките. Със сигурност еврозоната не е панацея, тя дава начален тласък. Всичко това от гледна точка на инвестициите е плюс за нашата държава. Въпросът е като възможност какво ще видят: дали ще има достатъчно продукти и услуги, в които да инвестират. На този етап за нашия пазар говорим предимно за местни инвеститори, а по-големите инвеститори отвън тепърва се очаква да се появата. Много е важно да има и интересни възможности и инвестиционни инструменти, подчерта доц. Моравенов.

Според него инвестициите могат да се насочат и към нови производства, а за страната ни е важно да си изиграе правилно картите в момента. Изпълнителният директор на Фондовата ни борса е категоричен, че активизирането на парите на гражданите често е свързано с пенсионните фондове. Тогава самите фондове ще имат възможност за инвестиции на капиталовите пазари.

Целия разговор с водещ Мирослав Димитров гледайте във видеото.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Румен Скрински
Румен Скрински Отговорен редактор
Интервю Студио Actualno Маню Моравенов Българска фондова борса
Още от Интервю
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес