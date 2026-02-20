Скандалът със Стоил Цицелков, борбата с корупцията, изборите: Обяснява Диана Дамянова (ВИДЕО)

Всяко нещо, което е уязвимо в биографията на някого, макар и в миналото, защото това на Цицелков безспорно е в миналото, е трябвало да бъде обсъдено.

Това обясни експертът по комуникации Диана Дамянова в предаването "Студио Actualno" във връзка с оставката на вицепремиерът за честни избори Стоил Цицелков, който се оттегли от поста само ден след като положи клетва. Причината за това бе разразилия се скандал около биографията на досегашния член на Обществения съвет към ЦИК. От ИТН изнесоха данни за шофиране след употреба на алкохол, притежание на марихуана и забрана от Европейската комисия да участва като наблюдател на ЕС на избори.

Източник: БГНЕС

Според Дамянова твърдението за забрана от Европейската комисия за наблюдаване на изборите е много по-сериозно, от това, че Цицелков е хванат с нелегални субстанции.

"Това, което този младеж е направил в миналото, със сигурност не е някакво грандиозно престъпление. Частта с марихуаната на мен ми е известна от много години, защото той е един от малкото защитници на легализирането на марихуаната в България. Смятам, че в България се изразходват изключително много усилия на полицията, за да се бори срещу нещо, което в половината свят вече е легализирано", обясни Дамянова.

Тя добави и че ИТН ще продължат да бъдат бдителни в следващите месеци до изборите, защото трябва да мобилизират своя вот, който комуникационният експерт определи като протестно-хулигански.

Оставката на вицепремиерът за честни избори Стоил Цицелков бе приета тази сутрин от министър-председателя Андрей Гюров, който заяви, че за кабинета основната цел остава провеждането на честни избори, без обаче да коментира дали този пост ще бъде запазен и дали ще има ново назначение на него.

"В този кабинет има доста лица от политическия спектър, но ключовите позиции са възложени в това да се представи кабинетът като антикорупционен, на което аз пожелавам истински успех, но държа да им кажа, ако не знаят, че времето, с което разполагат за управление и липсата на мнозинство в парламента, изключва възможността да могат да извършват промени", каза Дамянова.

Какви още са настроенията за новия кабинет и какво можем да очакваме до предстоящите избори - вижте в интервюто с водещ Мирослав Димитров.