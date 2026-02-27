ИТН като оръжие на Пеевски в предизборната война? Анализ на Милен Любенов (ВИДЕО)

Атаките срещу "Продължаваме промяната - Демократична България" в последните седмици не са спонтанни и не се изчерпват с обичайния предизборен сблъсък. Това коментира в Студио Аctualno политологът Милен Любенов. Според него "Има такъв народ" изпълнява ролята на политическо прокси в тези удари, докато санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски заема "привидно скрита или изчаквателна позиция". По думите му зад привидното мълчание стоят конкретни политически действия, а взаимните обвинения между партиите в крайна сметка работят в полза на новия проект, свързван с Румен Радев.

Радев печели от конфликта

Според Любенов най-големият печеливш от взаимните обвинения между партиите е Румен Радев. "Аз мисля, че всичките тези действия работят в полза на новия играч", заяви той и допълни, че ниското доверие в парламента и взаимните атаки създават благоприятна среда за нова политическа формация. Още: Ние нямаме избор: Оправданието на Тошко Йорданов защо ИТН е с Пеевски и Борисов

По думите му потенциалът за Радев е сериозен - между 20 и 25 процента според социологическите проучвания. "Цялата тази ситуация, свързана с нападки, обвинения, казуси през последните седмици, според мен работят изцяло за Румен Радев", подчерта Любенов. Той обаче не смята, че пасивността е добра стратегия. "Аз не мисля, че това е добра стратегия", каза Любенов по повод по-сдържаното поведение на Радев, като добави, че ако формацията му иска висок резултат, ще трябва активна кампания.

Атаките срещу служебния кабинет

Политологът определи нападките срещу служебното правителство като очаквани. "Всички тези атаки от страна на доскоро управляващите са съвсем закономерни с оглед и на предизборната кампания", коментира той, припомняйки връзката на премиера Гюров с ПП-ДБ. Още: Политически синхрон за елиминиране на тандема "Пеевски - Борисов" има: Анализ на социолози

По думите му действията на кабинета, включително смени на областни управители и директори на областни дирекции на МВР, са част от заявените приоритети във връзка с предстоящите избори. Но ефектът може да бъде двоен. "Това от друга страна обаче може да бъде нож с две остриета", предупреди Любенов.

Той отбеляза, че към момента ПП-ДБ не бележат съществен ръст спрямо последния вот, въпреки първоначалната мобилизация след протестите. "В момента виждаме, че ПП-ДБ са в едни стойности около 300-330 000 гласа", посочи той. Още: Каква е общата игра на Борисов, Радев и Пеевски: Говори Евгений Кънев (ВИДЕО)

Йотова, Радев и БСП

Любенов обърна внимание и на изказването на вицепрезидента Илияна Йотова, че Русия е агресорът във войната в Украйна. Според него това е опит за разграничаване от Радев. "Тя се опитва да изгради нов тип образ, вероятно за да привлече центристки, проевропейски избиратели", каза той, напомняйки, че президентските избори се решават на балотаж.

Относно БСП политологът бе критичен. "Ветото на Илияна Йотова (на Изборния кодекс, бел. ред.) беше тест за БСП - първи тест след избора на новото ръководство, който те не издържаха", посочи той. Разцеплението в парламентарната група поставя под въпрос авторитета на Крум Зарков и способността му да изведе партията над 4-процентната бариера.

Според Любенов тежестта на решенията от 2013 г. продължава да влияе върху БСП. "Всичко като процес, което започна като ерозия в БСП, започна от тази дата", заяви той, визирайки номинацията на Пеевски за шеф на ДАНС. Още: "Той разчита и вярва в силата на Кърджали": ДПС номинира Делян Пеевски за водач на листата

В заключение политологът отбеляза, че датата, на която Румен Радев ще обяви политическия си проект, е по-малко важна от съдържанието му. "Важно е да видим програмата и хората, които ще участват в листите", обобщи Милен Любенов.