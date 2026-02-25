Правителството на Гюров:

Може ли комедията да ни даде отговори на най-сериозните въпроси: Стоян Дойчев в Студио Actualno (ВИДЕО)

25 февруари 2026, 17:00 часа 160 прочитания 0 коментара

Корупцията е навсякъде, където може да се случи. Това е проблем на нашето общество. Няма значение къде се намираш. Там, където има държавна институция или общинска такава, има предпоставки за корупция. 

Това каза Стоян Дойчев в предаването "Студио Actualno" по повод новия и дебютен филм на режисьорът Магдалена Илиева "Пакет вечност", в който актьорът изпълнява главната роля на погребалния агент Боби. 

Сюжетът проследява историята на един неудачен погребален агент в корумпирано провинциално градче, където старите обиди никога не умират, а се предават в наследство. Бизнесът му е пред фалит, жена му го напуска, а главният му конкурент – мутра с връзки в болницата - спокойно заграбва целия „пазар на смъртта“. Притиснат от дългове и измъчван от болезнената загуба на родителите си, Бобката е готов на всичко, за да се спаси. В отчаянието си той измисля абсурден план - да дава уроци по танци в дом за възрастни хора и така да набира клиенти за своите предплатени погребални услуги.

"Боби е един комплексен персонаж, доста неща му се случват. Има много демони в себе си, които трябва да махне и да прости на хората, за да се освободи от тях", сподели Дойчев. 

За да проработи неговият план, героят на Стоян Дойчев трябва да загърби миналите вражди и да се съюзи с човека, когото вини за смъртта на баща си: Йоана – бивша примадона от соца, криеща своите собствени тайни и рани. Така двамата навлизат в сюрреалистичен водовъртеж от абсурд и горчив смях, озвучен от мъдрости на говореща риба и танцова фиеста сред пенсионери. Докато Бобката се лута между призраците на миналото и несигурността на бъдещето, приклещен между живота и смъртта, филмът задава прост, но дълбок въпрос: можем ли да простим – на другите и на себе си – и да намерим нов път, дори когато всичко изглежда безнадеждно?

Повече от зад кулисите на филма и може ли комедията да ни даде отговори на най-сериозните въпроси - вижте в интервюто. 

Александра Йошева
