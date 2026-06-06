Битката за първо място във Формула 2 продължава: Кога и къде да гледаме спринта на Никола Цолов преди Гран При на Монако?

Във Формула 2 изминаха едва 3 кръга, но битката за върха е много оспорвана. Никола Цолов, който се състезава за отбора на Кампос Рейсинг, в момента е на трето място с 35 точки, докато лидерът Габриеле Мини е с 57 пункта. Тази седмица предстои една от най-интересните надпревари - Гран При на Монако. Днес, на 6 юни, ще се проведе спринта, който е и първата част, която може да промени точковия актив на пилотите.

Гран При на Монако: Начален час и ТВ

Днес за Никола Цолов и останалите пилоти предстои спринта за Гран При на Монако. Това е и първата част от надпреварата, в която състезателите ще могат да добавят точки към актива си. Във втория кръг Цолов взе най-много точки от всички пилоти в спринта - цели 10. Но в последния беше наказан и не успя да вземе нито една.

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В колко часа е спринтът за Гран При на Монако?

Спринтът за Гран При на Монако ще се проведе днес, на 6 юни. Той е с начален час 15:15 ч. българско време. Никола Цолов познава добре пистата в Княжеството. Той спечели надпреварата в Монако два пъти, докато се състезаваше във Формула 3.

Коя телевизия ще излъчва спринта?

Спринтът за Гран При на Монако ще бъде излъчван пряко в българския телевизионен ефир. Каналът, по който ще бъде предавано състезанието е Diema Sport 3. Ако нямате възможност да гледате тренировката на Никола Цолов на живо, то може да намерите всичко по-интересно преди, по време и след нейния край в спортната секция на Actualno.com.

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