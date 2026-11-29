Новият основен съперник на Никола Цолов за титлата във Формула 2 - Александър Дън коментира представянето си преди предстоящото Гран При на Катар. Третият във временното класиране изрази притесненията си относно представянето на болида си в отделните сектори. Дън очаква състезанието да бъде интересно, въпреки че в битката за титлата вече останаха двама пилоти, а не трима.

Преследвачът на Никола Цолов във Формула 2 разкри какви компромиси прави с колата си

"Развълнуван съм. Малко съм разочарован, че Рафа не е тук, щеше да е страхотно да имаме битка между трима. Много се радвам, че той получи тази възможност, защото цялата идея на Ф2 е да се стигне до Ф1. Така че – вълнувам се. Очаквам да бъде интересно. За мен основната цел е просто да продължа оттам, докъдето стигнахме, тъй като формата ни в Баку, както и през няколкото уикенда преди това, беше много силна."

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"Пистата е доста по-различна от тези, на които карахме напоследък. Третият сектор е изключително бърз и подлага гумите на много сериозно натоварване. Затова се налагат известни компромиси с настройките на колата, за да се извлече максимумът от нея в рамките на цялата обиколка. Това, от което автомобилът се нуждае в първия сектор, е коренно различно от нуждите му в третия, така че намирането на този баланс е от изключително значение. Като пилот, смятам, че е важно да имаш увереност в бързите участъци. В последния сектор, ако си уверен в поведението на колата и в собствените си способности, можеш да спечелиш много време за обиколката", сподели пилотът за пистата в Катар.

"Миналата година ни липсваше малко скорост в квалификациите, но разбрахме какво точно трябва да подобрим за следващия път, когато дойдем тук. През тази година представянето ни в квалификациите е много, много силно. Квалификациите вероятно не са основен повод за притеснение; по-скоро фокусът пада върху състезателното темпо, което изглежда, че се върна към нормалното си ниво през последните няколко състезателни уикенда. С изключение на наказанието във второто основно състезание в Баку, смятам, че през последните няколко уикенда успях да извлека максимума от ситуацията и от себе си – за което заслуга има и отборът."

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