Страхотен успех за женския национален отбор на България по хандбал! "Лъвиците", водени от Росица Бакърджиев и Миглена Христова, спечелиха бронзовите медали в новия турнир Women's IHF Nations Trophy Europe. Първото издание на международната надпревара, организирана под егидата на Международната федерация по хандбал (IHF), се проведе в новата "АкваЛайф Арена" в Кранево. Големият шампион от дебютното издание е отборът на Русия.

Бронзови медали за България

Воденият от Росица Бакърджиева и Миглена Христова български тим надигра Косово с 23:20 (10:11) в мача за третото място. Двубоят беше изключително оспорван. Националките отстъпваха с един гол разлика на почивката, но вкараха 13 попадения срещу 9 за съперника през втората част и стигнаха до крайния успех. Мелина Спасова реализира 7 гола за успеха, 6 добави Лидия Ковачева. Отлично на вратата на тима се представи Деси Николова, която носи капитанската лента на "лъвиците".

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Малко след това се проведе големият финал между Русия и Беларус. В крайна сметка Русия спечели първото издание на надпреварата, след като надделя с 31:22 (17:12). Тимът на Русия е олимпийски шампион от Рио 2016 и четирикратен световен шампион. Отборът играе на първо международно състезание от почти пет години, след като тази есен беше отменена наложената им през 2022 година забрана. Както е известно, руските спортисти бяха изключени заради военната инвазия на страната в Украйна.

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