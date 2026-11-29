България има нов европейски шампион в шахмата! Отборът на "Агроферт" ООД триумфира на Европейското корпоративно първенство в Париж, след като постигна впечатляващите девет победи в девет срещи. В основата на успеха беше бившият световен шампион Веселин Топалов, а съставът, свързан със силистренския бизнесмен Христо Христов, стигна до титлата от третия си опит, след като в предишните две издания остана без златото.

Девет победи и безапелационна европейска титла

Европейското корпоративно първенство се проведе на 27 и 28 ноември в Париж, като събра 68 отбора и над 300 шахматисти. "Агроферт" завърши на първото място с максималните 27 точки, след като спечели всичките си девет отборни срещи. Българският състав не допусна нито едно равенство или поражение и остави зад себе си силни конкуренти, сред които отбори с участието на водещи европейски гросмайстори.

Титлата идва след два предишни неуспешни опита. Особено болезнен беше този през 2025 година, когато "Агроферт" завърши на второ място след шест победи и три равенства, оставайки зад шампиона заради допълнителните показатели.

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Топалов и Митев с индивидуални отличия

В шампионския състав участваха гросмайсторите Веселин Топалов и Красимир Русев, ФИДЕ майсторът Валентин Митев и Ивелина Христова. Като резерва в отбора беше посочен Стефан Железов. Топалов се представи на високо ниво на първа дъска, където събра 7,5 точки от девет партии. Още по-впечатляващ беше резултатът на Валентин Митев, който записа 8 точки от девет възможни на трета дъска.

Красимир Русев завърши с 5 точки, а Ивелина Христова допринесе с още 6 точки за шампионския успех.

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