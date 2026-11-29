Никола Цолов имаше много лош късмет в напрегнато и изпълнено със ситуации Гран При на Катар и в крайна сметка изпусна лидерството във Формула 2. Българският пилот завърши на шесто място на пистата "Лусайл", докато прекият му конкурент за титлата Александър Дън триумфира с победата. По този начин Дън излезе на върха в класирането с 8 точки пред Българския лъв.

Никола завърши шести на "Лусайл"

Цолов запази позицията си в началото на състезанието, но той бе сред пилотите със стратегия за спиране в шестата обиколка, а една по-късно на пистата излезе автомобил за сигурност заради катастрофа на Рафаел Виягомес. Ситуацията се промени с червен флаг, а на рестарта българинът бе 16-и. Лидер на групата пилоти, вече направили задължителното спиране в бокса, бе Алекс Дън, който логично бе и фаворит за победата.

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Цолов успя да направи две бързи изпреварвания след рестарта, но остана дълго време зад дебютанта Уго Угочукву на 14-о място. Българинът все пак изпревари шампиона във Формула 3 в края на състезанието, а след всички спирания в бокса той се изкачи до шесто място. Алекс Дън пък спечели надпреварата пред Ноел Леон и Оливер Гьоте. Това беше втора победа за Дън през сезона, но с постоянството си той натрупа солиден брой точки и днес оглави класирането с 219. Ирландецът води с шест точки пред Цолов преди Гран при на Абу Даби, което ще бъде последното състезание за сезона. / БТА

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