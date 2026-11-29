Новият световен шампион Кими Антонели спечели първата си поведа от края на октомври насам по време на Гран При на Катар във Формула 1. Пилотът на Мерцедес триумфира по категоричен начин над съотборника си Джордж Ръсел, който водеше през първата половина от състезанието, преди да се сблъска с проблем. В края Антонели предложи да разменят колите, но Ръсел беше много назад. Оскар Пиастри от Макларън се пребори за третото място и остави Макс Верстапен, който натискаше зад него, без подиум за първи път от 9 надпревари.

Кими Антонели с категоричен успех в Катар

Антонели пресече финалната линия с преднина от 31,4 секунди пред Ръсел, като британецът стартира от полпозиция и водеше до средата на състезанието. Той загуби лидерството по време на втората серия от питстопове, когато от Мерцедес се опитаха да отстранят отломки от колата му. Двамата се бореха в началните обиколки, преди ранното включване на виртуалната кола за безопасност да накара Мерцедес да подреди пилотите си един зад друг при първата серия от питстопове, като Антонели намали разликата от 9 секунди до повредената кола на Ръсел точно преди второто спиране.

ОЩЕ: Мерцедес вбеси новия световен шампион във Формула 1, съотборникът му грабна полпозишън в Катар

Пиастри се движеше сам на трето място през цялото състезание, но финишира само на 1,4 секунди зад повредената кола на Ръсел, след като изпревари съотборника си от Макларън Ландо Норис още при старта. Миналогодишният шампион завърши пети, след като оказа натиск върху Макс Верстапен от Ред Бул в заключителните етапи, докато Люис Хамилтън изпревари съотборника си от Ферари Шарл Льоклер, които се класираха съответно на 6-то и 7-мо място, след като на последния беше казано да запази позицията си в края.

Исак Хаджар се класира на 8-мо място, след като колата му претърпя повреда още в първата обиколка на състезанието, а Лиам Лоусън от Рейсинг Булс и Габриел Бортолето допълниха Топ 10. Пилотът на Ауди беше един от първите, които влязоха в бокса, изпреварвайки по време на спирането няколко състезатели, сред които и Оли Беърман - пилотът на Хаас, завършил на 11-то място. Нико Хюлкенберг се класира на 12-ти, следван от болидите на Алпин на Франко Колапинто и Пиер Гасли, както и от Уилямс-а на Карлос Сайнц. Рафаел Камара се класира на 16-то място, а редицата беше допълнена от втория Уилямс на Алекс Албон и двата Кадилака на Серхио Перес и Валтери Ботас. Фернандо Алонсо и Ланс Строл отново отпаднаха, а Арвид Линдблад се оттегли рано, след като влезе в чакъла в първата обиколка.

ОЩЕ: Тайна клауза във Ферари избира един измежду Льоклер и Хамилтън за водещ пилот