Лоши новини за Никола Цолов: В Ред Бул вече са решили бъдещето му във Формула 1?

Надеждите на Никола Цолов да дебютира във Формула 1 още през 2027 година може да претърпят сериозен удар. Въпреки че българският талант продължава да бъде сред обсъжданите кандидати за място в Рейсинг Булс, информация от падока сочи, че отборът е все по-близо до запазване на настоящия си пилотски състав. Според анализатора на Sky Sports Тед Кравиц Лиъм Лоусън и Арвид Линдблад са фаворити да останат зад волана и през следващия сезон.

Sky Sports очаква Рейсинг Булс да запази двамата си пилоти

В рубриката си Ted's Notebook Кравиц коментира, че очаква ръководството на Ред Бул скоро да потвърди продължаването на сътрудничеството с Лоусън и Линдблад. Според него двамата са заслужили доверието на отбора с представянето си през сезона, а добрата им съвместна работа е допълнителен аргумент срещу промени в състава.

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"Те работят добре заедно, печелят много точки, изглежда, че Рейсинг Булс ще завършат пети при конструкторите и дори само за да бъдат възнаградени за тези точки, те ще получат нови договори", заяви Кравиц.

Световният шампион от 2009 година Дженсън Бътън също смята, че двамата пилоти заслужават да продължат заедно. Според него приемствеността е особено важна за развитието на автомобила и резултатите на отбора.

Какво означава това за Никола Цолов?

Ако Рейсинг Булс действително запази Лоусън и Линдблад, българският състезател ще трябва да отложи амбициите си за дебют във Формула 1 поне с още един сезон. Един от обсъжданите варианти е Цолов да изпълнява ролята на резервен пилот през 2027 година, като междувременно се запознава отблизо с работата на инженерите и организацията на състезателния уикенд.

Споменава се и възможността за участие в японската Супер Формула, която би му позволила да продължи да трупа състезателен опит. Кравиц прогнозира, че престоят на Цолов извън титулярния състав може да се окаже само междинен етап преди бъдеща кариера във Формула 1.

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