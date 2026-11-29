Най-добрата българска състезателка Александра Фейгин спечели титлата при жените на международния турнир по фигурно пързаляне в Целе, Словения. Надпреварата бе от първия кръг на тазгодишния European Criterium. Родната грация събра общ сбор от 170.47 точки, след като получи най-високи оценки за кратката и за волната програма. Втора се нареди Барбора Тикалова (Чехия) със 153.87 точки, а трета е представителката на домакините Юлия Ловренчич със 151.48.

Страхотна победа за Фейгин в Словения

В първия ден от надпреварата Фейгин получи най-висока оценка за представянето си в кратката програма. Тя бе оценена с 62.63 точки, от които 35.91 за технически елементи и 26.72 за компоненти на програмата. Българката изпълни три тройни скока и имаше неточност единствено на двойния аксел. В неделния ден, в който състезателките изпълниха волната си програма, Фейгин отново бе над всички и събра 107.84 точки, от които 55.56 за технически елементи и 52.28 за компоненти на програмата. По този начин тя заслужи победата

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Още четири българки участват в турнира. При девойките Варвара Абрамкина бе пета след кратката програма с 57.70 точки, а Милена Велчева - 25-а с 41.83. При Advanced Novice Women Сиана Андреева завърши на четвърто място със 101.78, а Мартина Пейчева - шеста с 98.00. Във всички възрастови групи на надпреварата участваха общо 32-ма родни фигуристи. / БТА

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