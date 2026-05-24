"Най-корумпираният спорт": Боксовият свят обяви Верхувен за "истинския шампион" и призова за реванш срещу Усик

Боксовият свят остана шокиран от развоя на мача между абсолютния световен шампион в тежка категория Олександър Усик и кикбокс легендата Рико Верхувен. Усик показа слабо представяне и бе доминиран през голяма част от двубоя, което доведе до това повечето фенове, анализатори и професионалисти да прогнозират, че нидерландецът ще спечели с решение на съдиите, преди да дойде "нокаутът" в 11-ия рунд. Украинецът първоначално разтърси Верхувен с мощен ъперкът в 11-ия рунд, пращайки опонента си на пода, но той успя да се изправи преди отброяването до десет.

Легенди на бокса коментираха "обира" срещу Верхувен

След като се изправи, Усик нанесе поредица от удари по Верхувен, което накара рефера да прекрати мача и да обяви 39-годишния боксьор за все още непобеден шампион в тежка категория. Изненадващо, това прекратяване се случи само секунда преди края на 11-ия рунд, което накара мнозина да твърдят, че Верхувен вече е бил спасен от гонга. След срещата Усик поздрави своя опонент и направи разтърсващо признание за случващото се в Украйна. Думите му обаче по никакъв начин не отклониха вниманието от "несправедливостта" на ринга. Малко след края на мача канадският журналист Ариел Хелвани публикува в "X" съдийските резултати от мача. След 10-ия рунд от мача Усик - Верховен съдиите дадоха 95-95, 95-95 и 96-94 в полза на Верхувен, което предизвика бурна реакция в боксовата общност.

Тони Белю призова за реванш

В интервю за DAZN бившият шампион на WBC Тони Белю определи представянето на Верхувен като "почти най-голямата изненада, която боксът някога е виждал", след което добави, че за първи път е видял Усик да бъде превъзхождан през целия мач. По този въпрос Белю заяви: "В края на всеки рунд Усик губеше и получаваше повече удари. Рико Верхувен излезе победител от този мач. Ръката му може и да не беше вдигната, но предвид това, което очаквахме, той почти създаде най-голямата изненада, която боксът някога е виждал. Никога няма да разберем дали Верхувен щеше да издържи до 12-ия рунд, така че вероятно трябва да има реванш. Това е най-малкото, което този младеж заслужава след представянето, което току-що показа."

Въпреки убеждението на Верхувен, както и на феновете и анализаторите от целия боксов свят, резултатите разказваха съвсем друга история. Един фен написа в интернет: "Боксът винаги е бил и винаги ще бъде най-корумпираният спорт. Това е част от боксовата култура." Друг добави: "Те напълно разкриха собствената си корупция, когато обявиха по средата на мача, че правят отворено точкуване и че резултатът е 76-76. Абсолютно нагласено, няма съмнение." Превърналият се наскоро в боксьор Джейк Пол също коментира въпроса: "Искам да кажа, че това е най-лудата гадост, която съм виждал. Рико печели всеки рунд и в момента, в който реферът решава да го прекрати, той го прекратява. Шегуваш ли се? Аз съм най-големият фен на Усик, но, братко, ти загуби този мач. Поздрави за Рико, че му срита задника във всеки рунд и беше ограбен."

