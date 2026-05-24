Брутална несправедливост! Скандалният начин, по който спряха Рико срещу Усик (ВИДЕО)

Светът на бокса стана свидетел на един от най-спорните и скандални моменти в своята история! Абсолютният световен шампион Олександър Усик, който е без загуба на професионалния ринг, бе на прага на историческо поражение от кикбокс легендата Рико Верхувен. Нидерландецът доминираше в продължение на 10 рунда, като спечели почти всеки един от тях по точки и бе много близо до това да стане първия световен шампион в тежка категория, чийто първи спорт не е боксът. Само че едно съдийско решение уби мечтата му.

Как съдията спря Рико Верхувен срещу Олександър Усик

Усик, който изглеждаше напълно безпомощен в първите 10 рунда, успя да намери пролука в 11-ия рунд. Тогава той вкара мощен десен ъперкът, с който прати Верхувен в нокаут. Нидерландецът обаче се изправи и продължи срещата. До камбаната оставаха няколко секунди, които Усик веднага използва за атака. Той нанесе нова поредица от мощни удари, които обаче не успяха да свалят Верхувен на земята. И когато дойде време за камбаната, съдията на ринга влезе между двамата боксьори и даде знак, че прекратява срещата.

Rico Verhoeven just had his win over Oleksandr Usyk STOLEN by the ref‼️



Dominating Usyk as a 1-0 boxer and they stop the fight AFTER THE BELL⁉️#UsykRico pic.twitter.com/eWN5lHRgON — Combat Casuals (@Combat_Casuals) May 23, 2026

Решението на съдията дойде с камбаната

Първоначално Верхувен реши, че това е сигнал за край на рунда, но много бързо осъзна, че всъщност главният съдия е взел решение да прекрати мача. Нидерландецът видимо недоумяваше защо, тъй като бе в готовност да продължи мача. Само че решението вече бе взето - победата бе присъдена на Усик. В социалните мрежи отбелязват, че съдийското решение дори е дошло след камбаната, което го прави още по-скандално.

Рико Верхувен е изключително опитен кикбоксьор, участвал в много тежки битки в кариерата си, а за феновете остана горчивината, че такъв мач, който е за световна титла в тежка категория, не може да бъде прекратен толкова лесно. И действително бе така: нидерландецът заслужаваше да излезе за 12-ия рунд и да се опита да удържи световния шампион Усик, както успя да го направи в първите 10 рунда. Така един от най-сензационните мачове в историята на бокса за съжаление бе опорочен от спорно съдийско решение.

THE MOMENT OLEKSANDR USYK STOPPED RICO VERHOEVEN 🤯



THOUGHTS ON THE STOPPAGE⁉️ pic.twitter.com/eUFQ3efyfb — Source of Boxing (@Sourceofboxing) May 23, 2026