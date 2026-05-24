Усик направи разтърсващо признание след спорната си победа над Верхувен за титлата на WBC

Олександър Усик победи Рико Верхувен по спорен начин по време на мача за титлата в тежка категория на боксовата асоциация WBC, след което направи трагично признание. Абсолютният световен шампион бе на прага на историческо поражение, след като бе доминиран от кикбокс легендата в продължение на 10 рунда. В 11-ия рунд, обаче, настъпи спорният момент, който в крайна сметка се оказа достатъчен за Усик да запази пояса си.

Усик похвали Верхувен, но акцентираа върху по-мащабен проблем от спорната си победа

Украинецът първоначално свали Верхувен с гръмотевичен ъперкът в 11-ия рунд, пращайки противника си на пода, но не успя да го задържи на земята. След като издържа на броенето до десет, нидерландецът беше засипан от поредица удари на Усик, преди реферът да се намеси за край на рунда, а след това да обяви украинския боксьор за победител. Верхувен, който по професия е предимно кикбоксьор, показа смазващо представяне срещу шампиона в тежка категория, като много анализатори го оценяват като водещ по точки през целия мач.

След края на мача Усик говори пред DAZN. Той направи кратък коментар за мача и своя опонент, тъй като акцентът му бе върху случващото се в родината му: "Благодаря на всички. За мен е много важно да спечеля, но в момента в Украйна, сред моите хора и в моята страна, има бомбардировки. Моите хора се крият в бомбени убежища. Моето семейство също. Дъщеря ми ми изпрати съобщение: "Татко, обичам те, ще спечелиш, страх ме е." Аз си казах: "О, Боже мой", след което се обърна към Верхувен с думите: "Рико, ти си страхотен боец. Този мач беше труден, но бях добре подготвен и се получи добра битка." - ОЩЕ: Разруха в Киев и първи данни за щетите там, където удари "Орешник" (ВИДЕО и СНИМКИ)

Усик не за първи път прави това

39-годишният боксьор открито изразява подкрепата си за Украйна и наскоро посети работниците в страната преди мача си за титлата в Кайро. Усик изрази своето възхищение към тях, като призна, че той прекарва месеци в подготовка за мач, докато те се борят с истинската тъмнина всеки ден. Енергийната инфраструктура на страната беше многократно подлагана на удари по време на войната между Украйна и Русия, и 39-годишният боксьор призова за подкрепа за работниците в родината си. Усик посвети победата си срещу Антъни Джошуа през 2022 г. на Украйна, заявявайки: "Това е за моята страна, моя народ и моята армия", след края на мача в тежка категория.

Феновете на Усик може да имат въпроси относно пониженото му представяне тази вечер, а разговорите около победата му вероятно ще останат обгърнати от противоречия, но трагичното му признание след мача ни напомня, че има много по-важни неща от бокса.

ОЩЕ: Брутална несправедливост! Скандалният начин, по който спряха Рико срещу Усик (ВИДЕО)