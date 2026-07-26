Саръбоюков избухна с 2 титли пред родна публика и се доближи опасно близо до националния си рекорд

Българският феномен в леката атлетика Божидар Саръбоюков се представи отлично пред родна публика. Атлетът от Харманли завоюва два златни медала на Националния шампионат за мъже и жени, който се проведе в София. Саръбоюков триумфира в коронната си дисциплина с резултат близък до националния му рекорд, след като час по-рано отново се позабавлява на сектора за висок скок. Това бе последно състезание за Атлет №1 на България преди Европейското първенство по лека атлетика.

Две национални титли за Божидар Саръбоюков

Саръбоюков започна надпреварата на скок дължина със 7.85 метра. При втория си опит той регистрира 8.05, след което записа фаул. В следващите си скокове той постигна съответно 8.19, 8.28 и 8.48 метра. По този начин той остана само на сантиметър от собствения си национален рекорд, който записа наскоро в Пловдив. Младият талант от Сливен - Стилиян Орлинов, спечели сребърния медал с изравнен национален рекорд за юноши - 7.55 метра. По този начин възпитаникът на Атанас Иванов остана само на 3 сантиметра от норматива за Световното първенство под 20 години. Третото място бе за Теодор Янков със 7.52 метра.

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Час по-рано Саръбоюков триумфира в скока на височина. Той спечели титлата с резултат от 2.15 метра. Преди това той записа успешни опити на 2.06 и 2.10. След това най-добрият ни атлет не успя да преодолее летвата на 2.25 метра. Сребърният медал в сектора бе Габриел Митов, който го завоюва с 2.06 метра. Атлетът на ЦСКА Георги Марков спечели бронза с нов личен резултат - 2.06 метра. Митов е втори, тъй като има по-малко фаулове.

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