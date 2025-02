Нереално: Якоб Киплимо унищожи световния рекорд на полумаратон с почти минута! (ВИДЕО)

"Бегачите" е спортна рубрика на Actualno.com с автор Стефан Йорданов, посветена на най-интересните събития от света на бягането.

Угандиецът Якоб Киплимо постави уникален световен рекорд в леката атлетика на полумаратон, след като премина 21,1-километровата дистанция за време 56:38 мин. Киплимо направи феноменалното бягане на полумаратона в Барселона, като свали забележителните 52 секунди от върховото постижение на Йомиф Кеджелча от октомври 2024 г. и 53 секунди от личното си постижение, записано още през 2021 година.

Киплимо премина първите 5 километра за 13:34 мин., а на 10 км вдигна още темпото, за да премине за 26:46. След това сплитовете му на 15 и 20 км бяха съответно 39:46 и 53:09. Така на финала на 21,1 км той пристигна с време 56:38 мин., което е изключително подобрение на световния рекорд в дисциплината.

24-годишният Киплимо държеше световния рекорд на полумаратон в продължение на 3 години - от 2021-ва до 2024-та, преди Кеджелча да свали една секунда от постижението му по време на полумаратона на Валенсия. Сега младият атлет на Уганда отговори с много сериозно подобрение на световния рекорд, каквото малцина са очаквали, и то отново в Испания.

Киплимо е световен шампион на полумаратон от 2020-а, а също така има бронзови медали на 10 000 метра от Олимпийските игри в Токио през 2021 г. и от Световното в САЩ през 2022 г. Сред другите лични резултати на Киплимо се отличават 7:26.64 мин. на 3000 метра - национален рекорд на Уганда, 12:40.96 мин. на 5000 метра и 26:33.93 мин. на 10 000 метра, като всички тези резултати са на писта.

Якоб Киплимо се представя далеч по-успешно на шосе - особено на полумаратон, където вече е безспорен номер 1 в дисциплината. Той все още няма участие на маратонската дистанция, но се смята, че ще направи дебюта си на 42,2 километра на Лондонския маратон на 27 април тази година. Световният рекорд е 2:00:35 часа, поставен през 2023-а от Келвин Киптум, който почина в автомобилна катастрофа няколко месеца по-късно.

Иначе това е поредният световен рекорд в средните и дългите бягания от последните дни, след като по-рано двама американци - Яред Нугус и Грант Фишър, разбиха рекордите в зала на 1 миля и на 3000 метра, а малко след това Якоб Ингебригтсен отново подобри рекорда на 1 миля в зала, както и този на 1500 метра в зала. Фишър пък постави още един световен рекорд - на 5000 метра в зала, с време 12:44.09 мин. на състезание в Бостън в петък.

Тези върхови постижения са продължение на историческата 2024 година, в която паднаха куп световни рекорди в средните и дългите бягания - както при мъжете, така и при жените.

Автор: Стефан Йорданов

What just happened? 🤯



🇺🇬’s Jacob Kiplimo smashes the half marathon world record, flying to 56:42 at the Barcelona Half Marathon 🚀



📸Daniel Meumann for https://t.co/eAHK0L0xXB



*Subject to usual ratification procedures pic.twitter.com/rNfhQxjOJc