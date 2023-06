Холивудски звезди придобиха част от отбор от Формула 1

Според информацията група инвеститори са закупили 24 процента от тима на Алпин, като по този начин стойността на отбора вече е 900 милиона евро. Рейнолдс и Макелхени участват в придобиването на акциите на Алпин чрез своята компания „Maximum Effort“. Те също така притежават и уелския футболен клуб Рексъм, който наскоро спечели промоцията за Лига 2 – четвъртото ниво на английския футбол.

