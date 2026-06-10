Кабинетът "Радев":

Конкурент и Васко Кръпката на After Party сцената на Midalidare Rock In The Wine Valley 2026

10 юни 2026, 11:31 часа 302 прочитания 0 коментара
Снимка: Midalidare Rock in the Wine Valley
Конкурент и Васко Кръпката на After Party сцената на Midalidare Rock In The Wine Valley 2026

Точно един месец остава до шестото издание на Midalidare Rock In The Wine Valley, което ще се проведе межди 10 и 12 юли. Хедлайнери през 2026-а година са Bad Religion, Powerwolf и Helloween. Честта да открие тазгодишното издание на фестивала в долината на виното се пада на Славея Иванова, победителката от "Гласът на България" 2024, която ще се качи на сцената със своята банда Seya Nightingale.

Традиционно в петък и събота, след приключване на основния хедлайнер, стартира After Party сцената на хълма. Тази година феновете, които не искат да си лягат, ще могат да се насладят на легендите Конкурент и Васко Кръпката. Кръпката ще видим на 10 юли. Освен него в петък вечер на сцената ще се качи и шуменската ъндърграунд банда Lampa, създадени през 2021-а година.

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На 11 юли, освен Конкурент, на сцената ще видим alternative rock групата от Велико Търново, Required. Бандата има издадени два сингъла, като последният излезе в началото на тази година.

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Midalidare Rock In The Wine Valley е от 10 до 12 юли 2026 г. Билетите са в продажба в мрежaта на Eventim в цялата страна, както и в OMV, Билетен център на НДК, Технополис и Български пощи.

Деца до 12 години влизат без билет. Пълна информация за Midalidare Rock In The Wine Valley ще откриете на официалния сайт: https://midalidarerock.bg.

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Конкурент Васко Кръпката фестивали концерти Midalidare Rock in the Valley
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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