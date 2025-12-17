Войната в Украйна:

С видеото на "Говоря ти сериозно" Любо Киров напомня, че всяка песен има своето вярно време

Любо Киров представя ново видео към песента "Говоря ти сериозно" – един от най-радиофоничните сингли в творчеството му. Клипът целенасочено е реализиран като анимирано лирик видео, за да постави фокус върху думите, като един от най-важните елементи в проекта. "Говоря ти сериозно" е парче с фънки денс ритъм, поднесено с висока класа соул пеене – отличителен почерк на Любо Киров.

Проектът излиза именно сега, защото текстът му носи послание, което има актуален смисъл повече от всякога – независимо от това, че песента вече е позната на публиката от албума "Целуни ме". "Говоря ти сериозно" заслужава внимание, защото всеки текст, всяка песен имат своето вярно време. И това време е сега", споделя Любо Киров.

Той отново експериментира и доказва завидното си умение да вдига публиката на крака с енергия, стил и искреност, които го превръщат в един от най-значимите артисти у нас.

Видеото на "Говоря ти сериозно" е в рамките на една изключително успешна творческа година за Любо Киров - с концерти на най-големите сцени в България, включително изпълнение на пълния Национален стадион "Васил Левски". Двата му поредни концерта в Зала 1 на НДК от октомври пък ще бъдат излъчени на 31 декември от 13:30 часа по една от националните телевизии.

Извън музиката, Любо Киров последователно застава и зад множество благотворителни инициативи, превръщайки ангажираността си в лична кауза и пример. "Нека сме различни, както казва текстът, но нека бъдем искрени – и в говоренето, и в помощта към другите", разказва още за посланието на песента изпълнителят.

Яна Баярова
