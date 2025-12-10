Войната в Украйна:

Мила Роберт с нова песен за свободата: Манифест на новото време (ВИДЕО)

10 декември 2025, 14:31 часа 225 прочитания 0 коментара
Мила Роберт представя "Свобода" – новия сингъл, който носи силно послание за промяна, лична смелост и обща отговорност. Песента излиза в момент на нарастващо обществено напрежение и усещане за нужда от ново начало, като самата изпълнителка я определя като символ на времето, в което живеем. "Свобода" е символ на новото време, което идва. Революцията е във въздуха, съединението прави силата, дори когато е вследствие на всеобщо недоволство. Мисля, че няма по-подходящо време за тази песен." – споделя Мила Роберт.

По думите ѝ "Свобода" е освобождение от всичко, което ни спира – както отвън, така и вътре в нас: "Исках да завърша годината си с нея в името на свободата от всичко, което ни пречи. Свобода от несправедливост, корупция, алчност, манипулации и хаос. Свобода от собствения ти срам и страх от това да заявиш себе си, да не бъдеш съден и отхвърлен."

Песента носи и надежда – за по-добро бъдеще и за силата на общността: "Има смисъл да имаш надежда, че по-добро бъдеще е възможно да предстои. Не зависи напълно от нас, но все пак много неща можем да променим, ако решим. Ако сме заедно в това. Идва време за свобода."

Видеото към "Свобода" допълва силното послание с кадри и образи, които провокират зрителя да направи собствен прочит. "Всяка прилика с действителни лица и събития във видеото може би е случайна. Ако лицата във видеото ви напомнят на реални или хипотетични ситуации – това е вашето възприятие. Заедно ли сме в това?" – е заключението на певицата.

Сингълът "Свобода" излиза четири месеца след широко коментирания дует на Мила Роберт с балканската звезда Азис – проект, който привлече сериозно обществено и медийно внимание. Видеото към песента вече има над 2.5 милиона гледания в YouTube и се превърна в един от най-успешните ѝ проекти до момента, затвърждавайки образа ѝ на артист с ясна позиция и смела индивидуалност.

"Свобода" ще бъде част и от следващия голям концерт на Мила Роберт в София на 17 декември.

