"Ако Главчев се съгласи за служебен премиер, това ще е по-голяма арогантност и от онази, която протестите свалиха от власт"

"Започва къде скрито, къде явно, да се трупа очакване премиерът да се превърне в потенциална мишена към партията, с която е свързан. Ясно е, че е и двамата души, към които има такива очаквания, са ярко партийно оцветени. И тук хвърлям спекулацията дали Илияна Йотова няма да вземе предвид това и да заложи на някой трети избор за служебен премиер."

Това заяви пред БНР политологът и журналист в Actualno.com Ивайло Илиев. По думите му надали ГЕРБ биха искали Димитър Главчев за служебен премиер, при все, че отново всичко в кампанията ще им бъде приписвано, пък и очакванията за честен изборен процес ще се сведат до дъното. "Видяхме как Конституционния съд оцени управлението на Главчев от гледна точка на изборите. Впрочем, ако самият Главчев изрази съгласие и желание да заеме поста, ще бъде по-голяма арогантност и от онази, която протестите свалиха от власт", обърна внимание Илиев.

По думите му от друга страна не следва ПП-ДБ да се надяват изборът да се спре на Андрей Гюров. "Защото ако на него му бъде натресен един прекърпен Изборен кодекс, едни съмнителни скенери, едни нови опити за старите схеми с хартиените бюлетини по места, нямайте съмнение как цялата амбразура на свалената от протестите власт ще се обърне именно към ПП-ДБ, а кампанията им ще пострада неимоверно", подчерта той.

Според Илиев е преодоляна потенциална конституционна криза след двата положителни отговора на Андрей Гюров и Мария Филипова. По думите му казусът с Гюров е доста сложен от юридическа гледна точка. Заявката на Филипова пък той я разчита като провокация: "Едва ли някой имаше съмнения, че тя няма да приеме поста на служебен премиер. Помним кой избра тя да заеме поста заместник-омбусман и предвид какви политически обвързаности се предполага, че има. Да не говорим, че още когато бе избирана за този пост, се предполагаше, че е именно с тази цел да попадне в т.нар. "домовата книга", припомни Илиев.

Още: Изненада: Копринков не си тръгна с Радев от президентството, ясни са първите лица на партията (СНИМКИ)

Снимка: Actualno.com

Ролята на Йотова

Според политолога ще е любопитна и каква ще е ролята на новия държавен глава в процедурата по определяне на проектосъстава.

"От промените на Конституцията насам виждаме, че Радев се държеше по-скоро като подпечатващия папката с мандата с имена на министри, а не като участващия в процеса по създаването му. С други думи, да видим дали сега Йотова няма да възприеме нов подход за по-активно участие, макар че тя също неколкократно е споделяла критиките си за тази "домова книга" и е възможно също да опита да страни максимално от процеса. Казвайки това, да припомним, че все пак току накрая Радев усети възможността и силата да влияе на проектосъстава с министрите - помним как върна мандата на г-жа Горица Кожарева", припомни Илиев.

Радев на сцената

Основните подозрения в момента са, че това забавяне ще даде възможност на президента Румен Радев да оформи своя партиен и политически проект, коментира политологът и наш колета. Илиев напомни, че идеята на протеста е била за бързи предсрочни избори, но се стигна до забавяне. "Вървим към избори на 19 април - нещо, което изглежда е било договорено. Виждаме, че президентът Йотова съвсем не бърза с процедурата по избор на служебен кабинет", посочи той.

Още: Окончателно: Изборите ще са след Великден

"В редица участия вече споделих тезата си, че започва ожесточена и грозна кампания срещу Радев, изпълнена с всякакви атаки срещу президента по множество линии - през управлението на служебните правителства, през бъдещите му лица на кампанията, лицата в листите с кандидати, Боташ, "чий е Крим" и т.н.", обясни той в ефира на общественото радио.

Изборните скандали

Политологът коментира и изборните промени и ограничаването на секциите в страните извън ЕС:

"Това беше предложение на "Възраждане". Цялото това приобщаване на формацията на Костадинов го разчитам като поредния хаотичен опит за сглобяване на някакви тематични мнозинства в един НС с изчерпана легитимност, с участието на някакви отломки на управляващото мнозинство, също загубили всякаква легитимност и в крайна сметка без реални действия в посока повишаване доверието в изборния процес, който е на критично дъно", каза Илиев.

Снимка: БГНЕС

По думите му очевидно, зад техническите проблеми, които произтичат от такава промяна, се крие някакъв опит за повлияване на изборните резултати. Според него сглобяването на тематични мнозинства е "бездънна яма". "Там се сглобяват едни много конюнктурни интереси с много краткосрочни виждания", подчерта той.

На ход са нови опити за законови безобразия в "12 без 5", смята Илиев. Според него никаква отговорност не се носи впоследствие за прилагането на едни прекърпени изборни промени в последния момент. "Каква отговорност понесе Главчев след предходните избори, на които цяла партия влезе в парламента половин година по-късно? И сега очакваме пак да е готов да стане служебен премиер!?", обобщи той.

Още: 20 000 лева отгоре за 3 месеца. Или 30 000? Димитър Главчев с обяснения за премиите в Сметната палата