"Путин не иска България да е врата на ЕС към Китай": Какво стои зад ударите в Черно море

Руските атаки срещу кораби в Черно море носят и друго послание, което никой сякаш не забелязва - изграждането на Средния транспортен коридор.

Такава теза аргументира политологът Николай Василев.

"Неотдавна председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайън обяви, че България ще стане ключова част от Средния транспортен коридор и съвместно с Европейската комисия ще бъде домакин на регионална среща на върха, посветена на свързаността. Изграждането на Средния коридор, който да свързва Европа с Китай през Черно море и Централна Азия, е от огромно значение за България. Той превръща страната ни от "заден двор" във врата за ЕС", обясни Василев.

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Според него обаче за Путин изграждането на този коридор е неприемливо. "Затова ударите не трябва да ни изненадат. Опитва се да каже на света, че този коридор няма да се случи. Че Русия е готова, ако трябва да отиде на война, за да го осуети", добави Василев.

"Когато Путин обвинява западните демокрации, че искали да нанесат на Русия "стратегическо поражение", това звучи безумно за повечето анализатори. Никой не е искал война с Русия, та да ѝ нанася поражение. Но в неговото имперско съзнание, да искаш Русия да е обикновенна страна, която да живее щаствливо в своите обширни граници е поражение. Той е убеден, че по природа ѝ се полага да бъде суперсила и това, което важи за страни като Украйна или България да не се отнася за нея. Тя трябва да е в клуба на "големите" , които да се съобразяват само с интересите на другите големи. А средните и малките да приемат решенията им", пише още Василев.

"За Путин изграждането на така нужния за България "Среден коридор" би било "Стратегическо поражение"! Както и самата консолидация на Европейския съюз в геополитически играч. Затова призивите Европейският съюз да преговаря с Путин няма как да бъдат резултатни. Путин иска да няма Европейски съюз! И България да е в неговия "заден двор". Готови ли сме да приемем подобна съдба?", попита политологът.

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