"Крепостни парламентаристи": Поне 15 депутати на Радев били готови да напуснат "Прогресивна България", твърди Валерия Велева

От 2-3 месеца в парламентарната група на "Прогресивна България" тлее напрежение сред депутатите, които, в огромната си част, се чувстват излишни - не знаят какво се решава "на високо ниво", никой не иска мнението им по никакъв въпрос, липсва дебат. Обикновено във вторник ги събират "набързо", идва началникът на политическия кабинет на премиера Николай Копринков и им нарежда по кой законопроект как да гласуват. Това твърди в свой анализ журналистката от "Епицентър" Валерия Велева.

Поводът е интервюто на депутатът от управляващото мнозинство Антон Кутев, който призна, че той и колегите му често научавали от опозицията за подготвяните решения на Министерството на финансите. В интервю пред NOVA той обясни как протича комуникацията в партията: "Тя е такава, че ние, депутатите от управлението, разбираме от депутатите от опозицията какво става. Виждал съм изработката на много бюджети. Невинаги е било чак толкова тайно. Не знам защо Министерството на финансите държи толкова на тази конфиденциалност", каза още Кутев.

Според Велева това е ясен знак, че решенията в парламентарната група на ПБ се спускат по модела на "свършен факт", като министерствата разчитат на лоялността на депутатите да гласуват текстовете без предварителни дебати на парламентарно ниво.

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Снимка: Actualno.com

"Ситуацията е признак за силно централизирано управление или "единоначалие", при което вземането на решения е концентрирано в тесен кръг около премиера, докато парламентарната група е поставена в ролята на обикновен гласувателен механизъм. Групата работи по модела на силно централизирано управление и вземане на решения в тесен кръг, при който депутатите са поставени пред свършен факт. ... В дните около президентските избори напрежението в ПБ беше стигнало толкова високи нива, че 15-18 депутати бяха напът да напуснат групата. Споделяха под сурдинка, никой не смееше публично да изрази недоволството, което бушува в душите им. Фактът, че Кутев излезе публично и открито критикува този подход, показва, че в мнозинството зрее съпротива срещу подобни методи на работа, че депутатите вече не искат да изпълняват сляпо и безропотно, а започват да добиват кураж да говорят за липсата на диалог", казва още Велева.

Според нея засега монолитното единство в ПБ се държи единствено "на страха от Радев". Тя цитира неназовани източници сред депутатите, които признавали, че съжаляват за избора си да приемат да станат "крепостни парламентаристи" на "едноличен режим", твърди още тя.

Припомнете си цялото интервю на Антон Кутев в статията ни -

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