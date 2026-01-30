ДБ готвят голяма реформа за нотариусите (ВИДЕО)

След като предложиха да отпадне нотариалната заверка за продажба на автомобил и след негативното становище на нотариусите, от "Демократична България" подготвят голяма реформа в сектора. Те работят по законопрект, с който да либерализират сектора и нотариусите да се състезава, както го правят адвокатите. Депутатът от ПП-ДБ и заместник-председател на ДСБ Йордан Иванов подчерта, че формацията няма колебание по отношение на тази ключова реформа.

Той обърна внимание още, че в държавата има 15 хил. адвокати, а само 1000 ноатриуса.

Предложението им за нотариалната заверка и продажбата на автомобили

Иванов коментира, че вчера нотариусите са разпространили съобщение, с което излъгаха всички български граждани, че ако отпадне нотариалната заверка на МПС, ще доведе до кражби.

"Това е една измислена административна тежест. След това изявление, където и поименно ме споменават искам да обявя, че ние от тук насетне ще бъдем още по-настоятелни за тези поправки. Между първо и второ четене ще предложим това прехвърляне да се случва и електронно", подчерта още Иванов.

От своя страна лидерът на "Да, България" Божидар Божанов отчете, че нотариусите вършат част от работата, която държавата трябва сама да върши.

Според него, когато този процес бъде дигитализиран, най-накрая ще сме като останалите европейски държави.