"Коалицията трябва да работи правилно": ДБ намекна за ултиматуми от Асен Василев и ПП (ВИДЕО)

Лидерът на "Да, България" Божидар Божанов намекна за ултиматум от лидера на "Продлжаваме промяната" Асен Василев по повод нежеланието му в листите на ПП-ДБ да попадат лица като Явор Божанков и Даниел Лорер. "Нашата коалиция има огромен дълг към протеста и избирателите. Ние трябва да представим максимално силна програма, максимално силни листи, които да отговорят на очакванията, които те ни поставиха през декември. Коалицията трябва да работи правилно, коалицията трябва да работи добре и това обаче не може да стане с ултиматуми", бяха точните думи на Божанов пред медиите в парламента.

Божанков с първи думи

Самият Божанков също коментира темата дали ще е в листите на ПП-ДБ, отговаряйки, че въпросите и преговорите за листи се водят единствено от лидерите на коалицията.

Условията на ПП

Припомняме, че наскоро "Продължаваме промяната" влезе в изборната битка с три условия към ДБ и фронт срещу „завладяната държава“.

Сред тези условия са запазване на баланса, т.е. разпределението на местата в кандидатските листи и членовете в секционните избирателни комисии (СИК) да следва модела от парламентарните избори през октомври 2024 г. и гражданска енергия, т.е. привличане на представители на гражданското общество и младежи, участвали в протестите

Спорната точка обаче е политическа хигиена, което вклюва категорична забрана за издигане на кандидати, които са били изключвани от която и да е от партиите в рамките на коалицията. В тази точка най-вече става въпрос за Явор Божанков и Даниел Лорер. ОЩЕ: ПП влиза в изборната битка с три условия към ДБ и фронт срещу „завладяната държава“