ПП влиза в изборната битка с три условия към ДБ и фронт срещу „завладяната държава“

Националният съвет на политическа партия „Продължаваме Промяната“ (ПП) официално даде „зелена светлина“ за участието на формацията в предстоящите предсрочни парламентарни избори. На заседание, проведено днес в столицата, партийното ръководство прие стратегическа рамка, обединена под слогана „Силна България в силна Европа“.

Демонтиране на корупционния модел

От формацията подчертаха, че страната се намира в „преломен политически момент“, който изисква категорични действия за разграждане на корупционния модел на т.нар. „завладяна държава“. Като основни приоритети в бъдещото Народно събрание ПП поставя реформата на съдебната власт и мащабни антикорупционни политики.

Според приетата декларация, икономическият просперитет на страната е пряко обвързан с развитието на конкурентна и иновативна пазарна икономика, която да послужи като двигател за повишаване на благосъстоянието на гражданите. В международен план партията застъпва тезата, че Европейският съюз трябва да поеме по-активна роля в гарантирането на собствената си сигурност и отбрана.

Коалиция с „Демократична България“ при ясни условия

Националният съвет на ПП гласува за явяване на изборите в коалиция с „Демократична България“ (ДБ). Изпълнителният съвет на партията е получил мандат да сключи официално коалиционно споразумение в срок до 31 януари 2026 г.

Преговорите обаче ще бъдат обвързани с три ключови условия, поставени от „Продължаваме Промяната“:

Запазване на баланса: Разпределението на местата в кандидатските листи и членовете в секционните избирателни комисии (СИК) да следва модела от парламентарните избори през октомври 2024 г.

Политическа хигиена: Категорична забрана за издигане на кандидати, които са били изключвани от която и да е от партиите в рамките на коалицията.

Гражданска енергия: Активно привличане на представители на гражданското общество и младежи, участвали в протестите, които да намерят място в листите за народни представители.

Пътят напред

„Правото на свободните хора да определят бъдещето на България е в основата на нашите решения“, заявяват от ПП. С днешното решение партията дава заявка за консолидация на демократичното пространство, целяща законодателни промени, които да гарантират „свобода и справедливост“.

Предстои да се види какви ще бъдат параметрите на финалното споразумение с партньорите от „Демократична България“ и как ще реагира политическият сектор на поставените крайни срокове.

