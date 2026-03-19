Вижте листата на "БСП – Обединена левица" за парламентарните избори на 19 април в 26 МИР - София-област

Представяме ви листата на "БСП – Обединена левица" в 26 МИР – София-област за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април:

1. Владимир Владимиров Георгиев

2. Олег Митков Йорданов

3. Владимир Веселинов Тачев

4. Силвия Чернева Георгиева

5. Радослав Георгинов Вутов

6. Маргарита Иванова Петкова

7. Мария Димитрова Томева

8. Георги Атанасов Георгиев

9. Катя Вескова Симеонова

10. Станимир Йорданов Стефанов

11. Димитър Данчов Димитров

12. Румен Борисов Тодоров

13. Благой Атанасов Савов

14. Ненко Стоянов Ненчев

15. Стела Веселинова Иванова

16. Татяна Александрова Семкова

Вижте и листите на останалите партии и коалиции за изборите ТУК.