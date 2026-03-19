19 март 2026, 11:36 часа 270 прочитания 0 коментара
Вижте листата на "Продължаваме промяната - Демократична България" за парламентарните избори на 19 април в 26 МИР - София-област

Представяме ви листата на коалиция "Продължаваме промяната - Демократична България" в 26 МИР – София-област за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април:

1. Атанас Владиславов Славов

2. Венко Николов Сабрутев

3. Сия Георгиева Шехтанова

4. Димитър Ивайлов Павлов

5. Васил Петров Зашкев

6. Росен Атанасов Неделев

7. Александър Димитров Симидчиев

8. Валери Драгомиров Дамянов

9. Атанас Петров Тодоров

10. Венцислав Росенов Николов

11. Радослав Борисов Костадинов

12. Даниела Георгиева Дамянова

13. Елена Станьова Чумпова

14. Ивайло Александров Спасов

15. Красимир Милчев Арнаутски

16. Радко Константинов Кръстанов

Вижте и листите на останалите партии и коалиции за изборите ТУК.

Виолета Иванова
