Вижте листата на "Прогресивна България" за парламентарните избори на 19 април в 27 МИР – Стара Загора

Представяме ви листата на "Прогресивна България" в 27 МИР – Стара Загора за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април:

1. Александър Георгиев Пулев

2. Крум Владимиров Неделков

3. Елена Маргаритова Нонева

4. Вяра Радкова Петрова

5. Мариям Саркис Сакъз

6. Красимир Андреев Папазов

7. Момчил Бончев Петров

8. Мирослав Недялков Митков

9. Милен Стефанов Петров

10. Петко Тенев Тенев

11. Диян Михаилов Георгиев

12. Любов Димова Авджиева

13. Румен Иванов Янков

14. Павлена Желева Божкова-Динкова

15. Даниел Иванов Димов

16. Георги Желязков Георгиев

17. Владимир Недялков Вонев

18. Преслав Дамянов Георгиев

19. Веселин Димчев Радев

20. Анна Пламенова Пешева

21. Димитър Тодоров Димитров

22. Кунчо Тодоров Кунев

