Международно признание: Драматичен театър-Пловдив с отличие за принос в изкуството

Драматичен театър – Пловдив е отличен с International Achievement Award – международна награда за постижения и принос в театралното изкуство, връчвана от Корейската театрална асоциация със седалище в Сеул, Република Корея. Наградата беше връчена в рамките на 63-то издание на годишната церемония по връчване на наградите на Korea Theatre Association, която се проведе на 14 декември 2025 г. в Arco Arts Theater, Сеул, в присъствието на над 500 професионалисти от корейската театрална общност.

Korea Theatre Association е националната професионална организация на театралните дейци в Република Корея и обединява приблизително 20 000 театрални професионалисти – актьори, режисьори, драматурзи, сценографи, театрални мениджъри и изследователи. Асоциацията има водеща роля в развитието на корейския театър и активно работи за международния културен обмен.

International Achievement Award е почетно международно отличие, което Корейската театрална асоциация връчва ежегодно на театрални институции или творци от различни държави, допринесли значимо за развитието на театралното изкуство и за международния културен диалог. Наградата не е конкурсна и за нея не се кандидатства – тя се присъжда по покана и решение на ръководството на асоциацията.

Още: Пътешествие зад кулисите в Драматичен театър-Пловдив

В официалната си покана Корейската театрална асоциация посочва, че отличието се присъжда в признание за цялостния принос и постиженията на Драматичен театър – Пловдив като театрална институция, за неговата художествена дейност, дългогодишни традиции и международна разпознаваемост.

Наградата е институционално признание и е присъдена на Драматичен Театър - Пловдив като една от най- старите културни организации в България и неговия принос в разпространението и развитието в България и света. Тази година на 11.12.2025 г. Драматичен Театър -Пловдив чества стоят 144 годишен рожден ден

Церемонията по връчване на наградите е част от ежегодния официален календар на Korea Theatre Association и се провежда в Сеул (Република Корея), като за всяко издание асоциацията определя отличените институции и творци на базата на тяхното международно значение и принос.

На официалната церемония по връчване на наградата присъства и посланика на Република България в Република Корея, Петър Крайчев. Наградата беше приета на сцената на Arco Arts Theater от директора на Драматичен театър – Пловдив, Сузанна Арутюнян-Василевска.