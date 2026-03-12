Спектакълът "Бурята" на Народния театър ще бъде представен на Wiener Festwochen

Спектакълът "Бурята" на Народния театър "Иван Вазов", постановка на световнопризнатия американски режисьор Робърт Уилсън, ще бъде представен на 75-ото издание на престижния фестивал Wiener Festwochen във Виена. Представленията ще бъдат на 5, 6 и 7 юни 2026 г. на сцената на Бургтеатър.

Основан през 1951 г., Wiener Festwochen е един от най-значимите международни фестивали за сценични изкуства в Европа. В продължение на повече от седем десетилетия фестивалът превръща Виена в "прозорец към света", представяйки театър, опера и танц от водещи артисти и компании от цял свят и привличайки десетки хиляди зрители всяка година.

Фотограф: Гергана Дамянова

Поканата за участие идва в момент, когато световната театрална общност продължава да отдава почит на изключителното наследство на Робърт Уилсън, който напусна този свят на 31 юли 2025 г. Неговият хипнотичен театрален стил, който съчетава движение, светлина, музика и силно визуални образи, променя начина, по който възприемаме сценичния разказ и театралния образ.

В спектакъла "Бурята" класическата творба на Уилям Шекспир оживява като визуално и звуково пътешествие. Историята за херцог Просперо, който на магически остров търси справедливост, прошка и помирение, се превръща в сценична композиция, която въвлича зрителя в самото "око на бурята".

През 2024 г. спектакълът беше представен на Международен театрален фестивал в Тбилиси, където беше определен като "най-важното събитие" на фестивалната програма. Форумът е едно от значимите събития за сценичните изкуства в Кавказ и ежегодно събира водещи имена от световния театър.

Фотограф: Гергана Дамянова

Постановката е отличена с награда ИКАР 2022 за най-добър спектакъл, както и с номинации за Аскеер 2022 за най-добро представление, сценография (Робърт Уилсън и Мари Де Теста) и костюмография (Яши).

В спектакъла участват актьорите Веселин Мезеклиев, Василена Винченцо, Радина Боршош, Жаклин Даскалова, Валентин Ганев, Пламен Димов, Явор Вълканов, Стоян Пепеланов, Зафир Раджаб, Константин Еленков, Стефан Къшев, Васил Драганов, Ненчо Костов, Вяра Табакова, Гергана Змийчарова и Владислава Николова.

Преди гостуването си във Виена спектакълът ще отбележи своето 50-о представление на Голяма сцена на Народния театър на 14 март – последната възможност публиката в София да го гледа този сезон. Билети се продават онлайн: https://nationaltheatre.bg/bg/predstavlenie/buryata, както и на касите на театъра.