НАТФИЗ представя проекта "ВОЙС ФУТУРА": Спектакли за нови публики в различни райони на София

Националната академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов" (НАТФИЗ) представя нови спектакли и серия от културни събития в различни райони на София в рамките на проекта "ВОЙС ФУТУРА", реализиран с подкрепата на Столична община. В рамките на проекта НАТФИЗ създаде три нови студентски театрални спектакъла, след премиерата на които предстои и тяхното представяне пред нови публики в различни райони на столицата, с акцент върху периферните такива.

"Казимир и Каролине" с режисьор Владислав Стоименов, "Осем есета за идентичността" – реж. Мартин Киселов и кукленият "Как Луната загуби светлината си" – реж. Димитър Стефанов, вече имаха премиерите си в Театър НАТФИЗ и Куклен театър НАТФИЗ, а сега продължават своя сценичен живот чрез представления в културни институции в различни части на София.

Представленията ще се проведат в Общински културен институт "Надежда", Дом на културата "Искър" и Народно читалище "Васил Левски 1928" – ж.к. "Сухата река". В тях участват студентите от III курс "Актьорско майсторство за драматичен театър" с ръководител проф. Атанас Атанасов и специалност "Актьорско майсторство за куклен театър" с ръководител доц. Боряна Георгиева. Входът за всички представления е свободен.

Освен театралните представления проектът включва и образователна програма за младежи и ученици от горните гимназиални класове. Публични дискусии ще бъдат водени от психолозите д-р Деница Каприева, Катерина Стоянова и Елена Остоич в 163 ОУ "Черноризец Храбър", 15 СУ "Адам Мицкевич" и други. По време на срещите ще бъдат обсъдени теми като психично здраве, дигитална зависимост, социална тревожност, предизвикателствата пред младите хора в съвременното общество. Чрез тези разговори се цели създаването на пространство за открит диалог между млади хора, специалисти и артисти и насърчаването на активното участие на младежите в културния живот на столицата.

Събитията в рамките на "ВОЙС ФУТУРА" ще се провеждат до 20 март.