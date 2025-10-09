Не умирам: Доли Партън отговори на притесненията за здравето ѝ (ВИДЕО)

Доли Партън „още не е мъртва“, заяви кънтри суперзвездата в социалните медии в сряда след публични спекулации за здравето й, предават световните осведомителни агенции. „Просто има много слухове. Но реших, че ако го чуете от мен, ще разберете, че съм добре“, заяви 79-годишната певица в ново двуминутно видео, публикувано в Instagram. „Още не съм готова да умра. Не мисля, че Бог е приключил с мен. А и аз още не съм си свършила задачите.“

Публикацията ѝ, която се появи в многобройните социални медийни профили на Партън и на нейния уебсайт, е озаглавена „Още не съм мъртва“.

В края на миналия месец Партън отложи първата си изява в Лас Вегас от 32 години насам, позовавайки се на „здравословни проблеми“.

Тя трябваше да изнесе шест представления на шоуто Dolly: Live in Las Vegas между 4 и 13 декември, но те бяха отложени за следващата година – септември 2026 г.

С благодарност за загрижеността на феновете

Доли Партън не даде конкретни подробности по това време, като написа: „Както много от вас знаят, имам някои здравословни проблеми и лекарите ми казват, че трябва да се подложа на няколко процедури. Както се пошегувах, сигурно е дошло време за моя технически преглед на 100 000 мили, макар че това не е обичайното посещение при моя пластичен хирург!“

В новия видеоклип, споделен в сряда, Партън говори директно към камерата.

„Всички мислят, че съм по-болна, отколкото съм всъщност. Изглеждам ли ви болна? Работя усилено тук! Във всеки случай, исках да успокоя всички, които изглеждат наистина загрижени, за което съм благодарна“, продължи тя. „Ценя вашите молитви, защото съм вярващ човек. Молитвите ми помагат винаги и за всичко.“

Във вторник публикация във Фейсбук, споделена от сестра й Фрида Партън, засили притесненията около здравето на Партън, когато тя написа, че е „прекарала цяла нощ в молитви за сестра ми Доли“. Часове по-късно Фрида Партън публикува още един пост.

„Искам да изясня нещо. Не исках да плаша никого или да звучи толкова сериозно, когато призовах за молитви за Доли“, написа тя. „Тя не се чувстваше много добре и аз просто призовах за молитви, защото вярвам силно в силата на молитвата.“

Партън даде собствено обяснение във видеото, като спомена покойния си съпруг Карл Дийн, с когото бяха заедно почти 60 години и който почина по-рано тази година на 82-годишна възраст.

„Искам да знаете, че съм добре. Имам някои проблеми, както споменах. Когато съпругът ми Карл беше много болен, това продължи дълго време, а след като почина, аз не се грижех за себе си. Така че изоставих много неща, за които трябваше да се погрижа“, каза тя. „Така или иначе, когато се заех с това, лекарят каза: „Трябва да се погрижим за това. Трябва да се погрижим за онова.“ Нищо сериозно, но трябваше да отменя някои изяви, за да мога да бъда по-близо до дома.“

