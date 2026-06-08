Невиждано завръщане: Ариана Гранде полетя над феновете си в зрелищно шоу и изчезна (ВИДЕО)

След седем години далеч от концертните турнета, Ариана Гранде отново е на сцената. На 6 юни в Оукланд, Калифорния, поп звездата даде начало на дългоочакваното си турне "Eternal Sunshine", което още с първата си вечер се превърна в едно от най-коментираните музикални събития на годината.

Every Outfit Ariana Grande Has Worn for Her Eternal Sunshine Tour https://t.co/hMIhsZEpgW — ELLE Magazine (US) (@ELLEmagazine) June 8, 2026

Близо 20 000 фенове изпълниха залата, за да станат свидетели на завръщането на изпълнителката, която през последните години насочи вниманието си към киното и театъра. След успеха на ролята си на Глинда във филмовата адаптация на "Злосторница" и номинацията за "Оскар", Гранде отново доказа, че сцената остава нейното естествено място.

Турнето носи името на албума "Eternal Sunshine" от 2024 г., но всъщност представлява своеобразен поглед към различните етапи от живота и кариерата на певицата. Шоуто е разделено на пет действия, които проследяват както музикалното ѝ развитие, така и личната ѝ трансформация през последните години.

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Още с откриващото изпълнение на "yes, and?" Гранде зададе тона на вечерта. Облечена в черна дантелена мини рокля и маска, вдъхновена от образа на Жената котка, тя представи по-смела и уверена версия на себе си. Визията беше допълнена от балетни ботуши – детайл, който се превръща в основен мотив в цялостната концепция на сценичните костюми.

Superstar Ariana Grande worked with stylist Law Roach to cultivate tour looks that include custom Vivienne Westwood, Alexander McQueen, and Givenchy by Sarah Burton. https://t.co/aTsYlPRxpc — Vogue Magazine (@voguemagazine) June 7, 2026

За новото турне Ариана Гранде отново работи със своя дългогодишен стилист Лоу Роуч. Вместо традиционна поп естетика двамата залагат на по-кинематографичен подход, вдъхновен от филмовото разказване на истории. На сцената певицата сменя шест различни визии, създадени специално за нея от някои от най-престижните модни къщи.

Сред най-запомнящите се тоалети беше розовата рокля с ресни, с която Гранде изпълни хита "7 rings". В третото действие тя се появи в ефирна бяла рокля от дантела и тюл, а по-късно впечатли публиката с драматична рокля в лилаво и черно по време на изпълнението на "Dangerous Woman".

Ariana Grande Embraces Every Version of Herself on Eternal Sunshine Tour: 5 Best Momentshttps://t.co/TSCxyj6NJ6 — billboard (@billboard) June 7, 2026

Разтърсващ финал

Финалната част на концерта обаче се превърна в истинската кулминация на вечерта. За нея Гранде избра две специално изработени визии, с които изпъкна. Особено внимание привлече нежната бяла дантелена рокля, с която изпълнителката се появи по време на песента "Supernatural".

Именно тогава публиката стана свидетел на един от най-впечатляващите сценични ефекти в кариерата на звездата. Докато танцьорите около нея умело прикриваха подготовката зад кулисите, Гранде беше закрепена към специално съоръжение. Малко по-късно тя плавно се издигна над сцената под бурните аплодисменти на зрителите, а в края на песента буквално изчезна през отвор в сценичната конструкция.

HD VERSION OF ARIANA RECREATING THE BRIGHTER DAYS AHEAD COVER TO SUPERNATURAL. pic.twitter.com/XHeWnj6hXI — s ꕤ (@sunshinesnati0n) June 7, 2026

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Видеоклипове от момента мигновено заляха социалните мрежи, където феновете определиха изпълнението като едно от най-зрелищните в цялата ѝ кариера. Самата Ариана също сподели кадри от сцената в профила си в Instagram, превръщайки момента в една от най-обсъжданите теми сред почитателите ѝ.

Турнето идва в изключително натоварен период за певицата. Освен че това лято предстои да издаде новия си албум "Petal", Гранде има ангажименти и в киното, както и на театралната сцена в Лондон. Именно поради тази причина мнозина възприемат "Eternal Sunshine" като специално събитие, което може да не се повтори скоро.

Самата изпълнителка вече намекна, че това може да бъде последното ѝ турне за дълъг период от време. Затова и първата вечер в Оукланд беше заредена с особена емоция както за феновете, така и за самата нея.

Използвани източници: Vogue, Billboard

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