Мел Си от Spice Girls вдигна сватба с красив модел (СНИМКИ)

Мелани Чисхолм, позната на милиони фенове като Мел Си или Спорти Спайс от легендарната група Spice Girls, се омъжи за австралийския модел Крис Дингол на тържествена церемония в графство Къмбрия, Великобритания, съобщава "Daily Mirror". 52-годишната певица за първи път в живота си сключи брак, като на събитието присъстваха нейни близки, приятели и колежките ѝ от Spice Girls. Гери Хорнър, Мелани Браун и Ема Бънтън бяха сред очакваните гости, докато Виктория Бекъм не присъства заради ангажименти около финалните мачове на Световното първенство по футбол в Северна Америка.

Melanie C @MelanieCmusic and Chris Dingwall wedding

📸 Andrew Timms for British Vogue pic.twitter.com/F3r4Gpl7ko — Melanie C Spotify Stats (@melaniec_stats) July 19, 2026

Мел Си и Крис Дингол са заедно от 2024 г. и според британските медии моделът е в края на 40-те си години. Двамата избраха за своята сватба луксозната провинциална къща The Country House в село Касъл Карок, където семейството и приятелите им отпразнуваха началото на новия им съвместен живот. Сред първите пристигнали гости беше Гери Хорнър, известна като Джинджър Спайс, която дойде със съпруга си Кристиан Хорнър.

Ще заживеят ли в Австралия?

Според британските медии след сватбата Мел Си и Крис Дингол може да се преместят в Австралия. Певицата вече работи по австралийската версия на телевизионното шоу "Гласът", а 17-годишната ѝ дъщеря Скарлет, която има от бившия си партньор Томас Стар, скоро ще напусне дома, за да учи в университет.

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Любопитното е, че преди години Мел Си заявяваше, че не желае да се омъжва. В интервю за през 2022 г. тя казва: "Никога, никога не съм искала да се омъжвам. Може би бракът работи за някои хора, но да се смята, че работи за мнозинството, е остаряло разбиране.", предава БГНЕС.