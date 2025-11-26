Ариана Гранде: Актьорството излекува връзката ми с музиката

Ариана Гранде заяви, че актьорството ѝ е помогнало да „излекува“ отношенията си с музиката и турнетата. 32-годишната поп звезда участва във филмовата адаптация на хитовия мюзикъл от Бродуей „Злосторница“ и неговото наскоро излязло продължение „Злосторница: Част втора“. Докато се готви да се върне на сцената догодина за турнето си "Eternal Sunshine" в подкрепа на петия си студиен албум, тя разкри как това, че е направила крачка назад, ѝ е помогнало да възстанови връзката си с музиката.

Как киното е помогнало на Гранде

„Чувствам се наистина благодарна и развълнувана по начин, който ми се струва толкова различен. През последните няколко години просто лекувах връзката си с музиката и турнетата. Прекарах много време в преработване на системата си за създаване на музика. С "Eternal Sunshine" това беше много различно преживяване за мен“, каза тя в интервю за списание Interview с Никол Кидман.

Ариана Гранде продължи да описва как времето, прекарано далеч от индустрията, ѝ е помогнало да отдели напрежението от славата от радостта от творчеството. Тя сподели, че актьорството и ролята ѝ на Глинда в „Злосторница“ са ѝ дали силата да подходи към музиката с нова перспектива.

„Мисля, че времето, прекарано далеч от музиката, ми помогна да си върна някои части от нея и да сложа определени чувства, които може би принадлежаха на моята връзка със славата или на нещата, които идват с това да си артист, в кутия някъде другаде и да кажа: „Добре, не е нужно да се отказвам от това, което обичам. Мога просто да сложа тези неща тук и да не губя от поглед дарбите си“, обясни хитовата изпълнителка.

„Просто правя малки стъпки към възстановяването на връзката ми с музиката и турнетата и мисля, че времето, прекарано с Глинда и с актьорството, наистина ми помогна да натрупам силата да го направя. Но не мога да изразя колко съм благодарна. Мисля, че преди това това ми носеше някои травми, но сега усещам, че те се разсейват, и това е нещо изключително красиво“, каза още тя.

Ариана Гранде призна, че внезапният преход към славата на поп звезда не е бил без предизвикателства.

Размишлявайки върху бързото си издигане до суперзвезда, тя заяви: „В самото начало имаше труден период на приспособяване, когато поп кариерата ми се разви по този начин. И се надявам това да не прозвучи неблагодарно, но е просто голямо приспособяване, когато животът ти се променя по толкова драстичен начин“.

