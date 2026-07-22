"Искаме да се чувстваме у дома": Орнела Мути и дъщеря ѝ поискаха руско гражданство

Италианската актриса Орнела Мути и дъщеря й Найке Ривели са предприели постъпки за получаване на руско гражданство. "Подали сме молба за получаване на руско гражданство, за да се почувстваме наистина у дома си", заяви Ривели и пред руската агенция "РИА Новости", пише БТА. Тя допълва, че двете с майка й имат руски корени, от които не могат да се отрекат, както не могат да се отрекат от семейството и от приятелите си.

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"Много италианци обичат Русия, хората, които живеят там и руската култура", допълва дъщерята на Мути.

"Италианците, които имат познания по история, не забравят историческите събития. Дори по време на пандемията от коронавирус руснаците винаги са ни подкрепяли", казва още тя.

Бабата на актрисата е родена в Санкт Петербург, а след това тя и съпругът ѝ отиват в Естония, където по съветско време е родена майката на Франческа Романа Ривели. Това е истинското име на актрисата, родена в Рим. "Майка ми не знаеше много добре руски, но си спомням как ми пееше песни (на руски): "Баба, баба, баба дойде".