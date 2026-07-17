Неочаквана смърт в семейство Кардашиян: "Тя беше нашето сърце"

Мери Джо "Ем Джей" Шанън, баба на семейство Кардашиян-Дженър и чест гост в тяхното американско риалити шоу, почина на 91-годишна възраст, съобщи Ройтерс. Шанън беше майка на Крис Дженър и баба на Кортни, Ким Кардашиян, Клои и Роб Кардашиян, както и на Кендъл и Кайли Дженър.

Крис Дженър съобщи за смъртта на майка си чрез публикация в Instagram. "Няма думи, които някога биха могли да опишат какво означаваше тя за мен и болката от това да кажа сбогом“, написа Дженър. "Майка ми беше сърцето на нашето семейство." Дженър каза, че майка ѝ я е научила страстно да обича семейството си, да бъде добра, да подкрепя хората, които обича, и никога да не приема за даденост времето, прекарано заедно.

Шанън беше чест гост в предаването "Животът на Кардашиян" ("Keeping Up with the Kardashians"), което се излъчваше по телевизионния канал E! от 2007 до 2021 г. Риалити шоуто, което донесе световна слава на семейство Кардашиян, се фокусираше върху личния живот на Дженър, нейния партньор, децата ѝ и техните взаимоотношения.

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Шанън, която бе преборила рака и е родена в Арканзас, беше известна на зрителите със своя саркастичен хумор. Според платформата IMDb Шанън се появява в 12 епизода на "Животът на Кардашиян" и в три на последващия риалити сериал на Hulu – "Семейство Кардашиян" ("The Kardashians"), отбелязва БТА.

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