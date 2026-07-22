Трагедия: Звезда от "Годзила срещу Конг" почина едва на 18 години

Американската актриса Кейли Хотъл, участвала във филмовата поредица "Годзила срещу Конг", загина при автомобилна катастрофа на 18-годишна възраст, съобщи "Би Би Си".

Хотъл, която беше глуха, изигра ролята на малкото сираче Джиа в хитовия филм от 2021 г. и се превъплъти отново в образа в продължението от 2024 г. – "Годзила и Конг: Новата империя".

Баща ѝ, Джошуа Хотъл, публикува видеообръщение във Facebook, в което използва жестомимичен език, за да сподели подробности около смъртта ѝ.

Още: Отиде си обичан актьор от сериала "Съседи"

Полицията във Фредерик, щата Мериленд, съобщи, че "превишена скорост" вероятно е изиграла роля при катастрофата, станала във вторник сутринта.

Близките ѝ скърбят

Училището за глухи в Тексас (Texas School for the Deaf), където е учила Хотъл, също сподели новината с "дълбока скръб".

"Сърцата ни са със семейството, приятелите и съучениците на Кейли, както и с всички, които са я познавали и обичали, в този изключително труден момент", се казва в изявление, публикувано в Instagram.

В него се отправя и призив към всички да уважат личното пространство на семейството и да не правят спекулации относно катастрофата.

Още: Ясна е причината за внезапната смърт на актьора от "Джурасик парк" Сам Нийл

Студиото Warner Bros., разпространител на популярните филми "Годзила срещу Конг", почете паметта на актрисата, като публикува нейна снимка в социалната мрежа X.

От офиса на шерифа на окръг Фредерик съобщиха, че служители на реда са били извикани на мястото на катастрофата около 02:50 ч. местно време. 19-годишен шофьор е бил откаран в болница с наранявания, които не застрашават живота му, докато втори пътник е отказал помощ на мястото на инцидента.

Хотъл участва във филма "Годзила срещу Конг" заедно с холивудски звезди като Александър Скарсгард, Мили Боби Браун и Ребека Хол. Ролята ѝ в продължението от 2024 г. ѝ донесе номинация за награда "Сатурн" в категорията за най-добър млад актьор.

Колежката ѝ Мили Боби Браун отдаде почит днес в социалните мрежи. "Съкрушена съм от тази новина", написа тя. "Много ще ни липсваш, Кейли."

Още: Неочаквана смърт в семейство Кардашиян: "Тя беше нашето сърце"