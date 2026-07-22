Роди се осмото дете на Марк Антъни, кръстиха го със славянско име (СНИМКИ)

Семейството на Марк Антъни официално се увеличи! Съпругата на певеца, Надя Ферейра, роди второто им общо дете, което е осмото за Антъни. "Каква огромна благословия е да споделим с вас раждането на нашата скъпа МИЛА", написаха двамата в съвместно съобщение в Instagram във вторник. "Не можете да си представите колко щастливи сме у дома." Двамата, които изразиха, че са "на седмото небе", споделиха лични снимки на новороденото в публикацията.

Бебето, момиченце, се присъединява към по-големия си брат Марко, роден през юни 2023 г. 57-годишният Антъни и 27-годишната Ферейра включиха малчугана в януарската си публикация в Instagram, с която обявиха бременността ѝ. "Честита трета годишнина!!" – написа двойката под съвместна публикация, на която ръката на Марко е поставена върху коремчето на Ферейра. "Какъв чудесен подарък ни дава животът. Бог е велик".

Два месеца по-късно Ферейра позира с чифт розови обувки, за да сподели пола на второто си бебе с последователите си в социалните мрежи. "Изненада, изпълнена с любов", написа Ферейра под разкритието от март. "Бог е с нас през всичко това".

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Брак, деца, развод и пак... брак, деца, развод

Тя и Антъни са женени от януари 2023 г., като сключиха брак в Маями осем месеца след годежа си. Този брак бе първият за Ферейра, докато Антъни вече се е женил три пъти преди това — най-наскоро за модела Шанън Де Лима. Бившата двойка беше омъжена от 2014 до 2017 г. и няма общи деца.

Най-голямото дете на Антъни е дъщеря му Ариана, родена през 1994 г. от тогавашната му приятелка Деби Росадо. Той и бившата полицайка също така осиновиха сина си Чейс по време на съвместния си живот.

Снимка: Getty Images

След кратък годеж с актрисата Клодет Лали, носителят на "Грами" беше женен за танцьорката Даянара Торес от 2000 до 2004 г., като бившите съпрузи имат двама сина – Кристиан (25 г.) и Райън (22 г.).

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След това Антъни се ожени за Дженифър Лопес. Двойката, която се разведе през 2014 г. след десетилетие брак, са родители на 18-годишните близнаци Еме, която сега носи името Оскар, и Максимилиан, припомня "Page Six".

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